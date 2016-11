Cerca de 20 mutuários do bairro Parque Piauí, zona Sul da capital, irão receber das mãos do governador Wellington Dias a entrega de regularização fundiária do imóvel. A solenidade acontece na manhã de hoje no Centro Social Urbano (CSU), a partir das 7h30. A ação faz parte do Programa Minha Casa Legal, que vem sendo realizado pela Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) em todo Estado.

"Após a regularização fun-diária de toda a área do conjunto, todos mutuários que residem nos 2.794 imóveis, que foram construídos há 48 anos pela antiga Cohab que já quitaram seu dé-bito junto à Empresa, agora poderão solicitar os ofícios de liberação de hipoteca, que é o documen-to que garante a entrega da escrituras das unidades habitacionais", afirma diretor-presidente da Emgerpi, Ricardo Pontes.

Para os moradores, o programa veio em boa hora. A administradora Joana D'arc Silveira conta que mora no bairro desde que nasceu e hoje tenta quitar as dívidas da casa que está em nome de sua mãe, já aposentada. "Nós tivemos um período complicado financeiramente e não conseguimos arcar com as parcelas, agora eu pretendo resolver esse impasse e ficar livre desse débito, já estou agilizando a documentação junto à Emgerpi", relata.

O conjunto Parque Piauí é mais um dos empreendimentos habitacionais regularizados no Estado por meio do Programa Minha Casa Legal. Na capital, programa está com processo em fase finalização para aver-bar os conjuntos: Bela Vista I e II, Morada Nova Condomínio Passárgada, entre outros. No interior do estado, as cidades de São Raimundo Nonato, Guada-lupe, Paulistana, Pio IX, Fronteiras e Oeiras já foram beneficiadas pelo programa.

Mobilidade - No Parque Piauí, o governador também dará como inaugurada a pavimentação asfáltica de vias do conjunto e pavimentação polié-drica de ruas do bairro Vila Irmã Dulce e do Parque Eliane, iniciativas realizadas por meio do Programa Mobilidade Urbana, da Secretaria do Estado dos Transportes (Setrans).