A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) abre inscrições para sua IV Semana Audio-visual. Esta edição vai ser realizada do dia 14 a 16 de dezembro, no auditório do Palácio Pi-rajá, do Campus Petrônio Por-tela, e vai ter como tema "O audiovisual no mundo digital".

O evento é realizado anualmente pelos estudantes de comunicação da universidade e desta vez receberá como convidados: o jornalista e cineasta Cí-cero Filho, que participará de mesa-redonda sobre "Produção cinematográfica e editais de fomento ao audiovisual", juntamente com a cineasta e produtora cultural Tássia Araújo; e o diretor de cinema, Juscelino Ribeiro Jr., do filme "Deixa a chuva cair", o jornalista Zan Viana (O Dia), cineasta José Quaresma (Framme) e o fotojornalista Re-gis Falcão. A palestra de abertura vai ser realizada pela chefe de redação da TV Clube, Eulália Teixeira.

A Semana garante certificado de 20 horas/aula e as inscrições podem ser realizadas presencialmente na Assessoria de Comunicação da UESPI (Torquato Neto), das 8h às 12h ou através do link. As matrículas custam R$5,00 para os interessados em participar de palestra, mesa-redonda e oficina. Já os que quiserem participar de minicurso, devem desembolsar R$10,00. O pagamento dos inscritos online deverá ser efetuado no credenciamento do evento.