29/11/2016



Pais protestam contra fechamento de escola



Professores da escola afirmam que a Semec não consultou os pais dos alunos sobre a mudança





Professores e pais de alunos da escola municipal Valter Alencar, no bairro Planalto Uruguai, zona Leste, realizaram ontem, dia 28, uma manifestação contra a tentativa de fechamento de turmas do 1° ao 5° da escola. A medida faz parte de uma atividade de reorganização das escolas municipais, que deve afetar cerca de 10 instituições a partir de 2017. Na Valter Alencar, quase 400 alunos serão afetados com o fechamento das turmas. Com a mudança, os alunos serão transferidos para outra escola da região, a Camilo Filho, que é de tempo integral, mas segundo os manifestantes, não oferece uma estrutura adequada para pessoas com deficiência e também fica em uma região insegura. A escola Camilo Filho também já conta com alunos do 1° ao 5° ano, por conta disso, a possibilidade de remanejamen-to pode superlotar as salas de aula. Conforme a professora Eristânia de Andrade, muitos pais na comunidade também rejeitaram as mudanças propostas, pois não querem colocar seus filhos em escola de tempo integral. Eristânia afirma ainda que os docentes foram informados da mudança na semana passada e que não houve, por parte da Secretaria Municipal de Educação (Semec), uma conversa com a comunidade para preparação dos pais. "A nossa maior preocupação é com a comunidade, que foi pega de surpresa. Tem pais que não vão querer colocar seus filhos em uma escola de tempo integral. Está sendo uma mudança arbitrária, sem diálogo algum", destaca. A escola Valter Alencar foi a primeira da região, vai fazer 23 anos em 2017 e sempre trabalhou com os segmentos de 1° ao 5° ano e 6° ao 9° ano. A escola concentra muitos alunos, pois é também a mais bem localizada na região. RESPOSTA - A Semec informou que todas as mudanças serão implantadas a partir de fevereiro de 2017. O objetivo é preparar as escolas para fornecerem um ensino de tempo integral, deixando o aluno mais tempo na sala de aula. Na escola de tempo integral, o aluno terá 200 dias letivos, com 1.400 horas/aula. O projeto vai começar com as escolas pilotos, envolvendo os alunos do 1° ao 5° ano. Segundo o secretário de Educação, Kleber Montezuma, esta é uma demanda das famílias. "Na escola de tempo integral, o aluno terá uma jornada ampliada, com acesso também a arte e cultura, além das disciplinas normais. A escola de tempo integral é uma demanda dos pais". Com relação à escola Valter Alencar, o secretário afirma que não haverá prejuízos para os alunos e para os docentes e também que não há resistência por parte das famílias quanto a escola de tempo integral. "Eu defendo os interesses dos alunos e confirmo aqui que eles só vão ganhar. O corpo docente também não será prejudicado", comenta o secretário, já afirmando que a Valter Alencar também passará a ser de tempo integral a partir de 2018.