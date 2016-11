29/11/2016 09:00:00 - Colunas - Noticias da Saúde



Tipos de açúcar: qual é o ideal para consumo?



O açúcar vem sendo considerado um verdadeiro vilão em termos de saúde, e cada vez mais pesquisas apontam a relação do seu consumo frequente e em excesso como a principal causa de doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e até câncer. A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um documento em março de 2015, sendo enfática ao sugerir a redução do consumo de açúcar adicionado aos alimentos, para no máximo, 10% das calorias diárias, salientando que se for possível reduzir para 5%, os benefícios para a saúde e o bem-estar seriam ainda maiores. Isto indicaria uma quantidade aproximada de 6 colheres de chá de açúcar, ou 25g, por dia, para uma pessoa adulta. É possível que você use o açúcar branco até hoje para adoçar o seu cafezinho. Ou talvez já venha substituindo-o por outro tipo de açúcar, mas não sabe muito bem quais são as diferenças entre eles e nem a melhor forma de utilizá-los. Será que é necessário evitar todo e qualquer tipo de açúcar? Será que é possível fazer substituições mais saudáveis e que diminuam este impacto negativo na sua saúde? Eu acredito que sim, podemos fazer escolhas melhores se soubermos o que estamos ingerindo. O açúcar e as substâncias adoçantes podem ser tão viciantes quanto drogas, como concluiu o estudo realizado em 2008 na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa realizada em ratos, os mesmos apresentaram mudanças comportamentais e neurológicas semelhantes aos que consumiam deliberadamente as drogas utilizadas no estudo. Isso mostra por que pode ser tão difícil para algumas pessoas diminuir ou evitar o consumo de alimentos doces. Além disso, o açúcar pode estar escondido em vários alimentos que você nem imagina, como molhos prontos para salada, biscoitos salgados, pães, massas, salgadinhos, bebidas energéticas, entre outros. Isso sem contar aqueles alimentos industrializados em que o açúcar aparece com nomes diferentes, como maltodextrina, cana-de-açúcar evaporada, açúcar invertido e xarope de milho, só para citar alguns. "O açúcar e as substâncias adoçantes podem ser tão viciantes quanto drogas, como concluiu o estudo realizado em 2008 na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos." Veja abaixo como é fácil de extrapolar a quantidade de açúcar diária considerada saudável pela OMS, com alguns alimentos industrializados. Lembrando que a média para um adulto seria de 6 colheres de chá, ou 25g de açúcar por dia - e crianças podem estar consumindo muito mais que o dobro desta quantidade. - 1 lata de refrigerante = 40 gramas de açúcar = 2,5 colheres de sopa - 1 pacote de biscoito recheado = 105 gramas de açúcar = 7 colheres de sopa - 1 porção de iogurte de potinho = 12 a 15 gramas de açúcar = 1 colher de sopa - 1 copo de 200ml de suco de caixinha ou néctar de fruta = 25 gramas de açúcar = 1,8 colher de sopa - 1 xícara de cereal matinal (60g) = 20 gramas de açúcar = 1,3 colher de sopa - 1 barra de chocolate ao leite (170g) = 61 gramas de açúcar = 4 colheres de sopa - Achocolatado = 2 colheres de sopa = 20 gramas de açúcar = 1,3 colher de sopa de açúcar (achocolatados chegam a ter quase 70% da sua composição em açúcar)