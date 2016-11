29/11/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Com 7 na disputa, última rodada esquenta briga pela artilharia

Divulgação FRED, Grafite, Diego Souza, William Pottker, Robinho, Sassá e Gabriel Jesus estão entre os nomes cotados





Enquanto o Campeonato Brasileiro já está decidido, com o Palmeiras campeão, outra disputa promete agitar a 38ª e última rodada, marcada para o próximo domingo. Ao menos sete jogadores chegam com chances reais de terminar a competição na artilharia. São eles: Fred, Grafite, Diego Souza, William Pottker, Robinho, Sassá e Gabriel Jesus. A briga, porém, é nivelada por baixo, já que o Brasileirão desta temporada pode ter o artilheiro com o menor número de gols anotados desde o seu início nos pontos corridos. A marca atualmente pertence a Souza, que balançou as redes 17 vezes em 2006. Os melhores números após o início do formato com 20 clubes são de Jonas e Borges, que fizeram 23, em 2010 e 2011, respectivamente. Quem desponta na liderança é Fred, do Atlético Mineiro, com 14 gols. Foram dois pelo Fluminense, seu antigo clube, e outros 12 pelo atual. O jogador, aliás, já foi o artilheiro das edições de 2012 e 2014. No domingo, ele terá pela frente a Chapecoense, em Chapecó (SC). O trio composto por Grafite, Diego Souza e William Pottker aparece empatado na segunda posição com 13 gols. Por mais que possuam os mesmos números, os jogadores de Santa Cruz, Sport e Ponte Preta não têm tanto assim em comum. Aos 37 anos, Grafite já disputou Copa do Mundo e, em seu último duelo, visita o São Paulo. Diego Souza, por sua vez, é meio-campista e terá pela frente o Figueirense, ainda lutando contra o rebaixamento. Já o ponte-pretano, que joga contra o Coritiba, é um atacante de velocidade e uma das revelações do Brasileirão. A lista conta ainda com Robinho, Sassá e Gabriel Jesus, que marcaram 12 gols cada um. O atleticano faz boa competição após retornar da China, enquanto que Jesus, contra o Vitória, pode coroar a bela campanha antes de se transferir ao Manchester City e Sassá, que terá pela frente o Grêmio, está entre as promessas que brilharam em 20