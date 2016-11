A Polícia Civil apresentou no início da manhã de ontem (28) detalhes da Operação Toxicum, deflagrada na última quinta-feira (23) e responsável por prender uma quadrilha especializada em roubo de defensivos agrícolas. Nove pessoas foram presas e hoje (29) será realizada uma reconstituição do assalto à fazenda em Uruçuí, ação que deu início ao trabalho integrado entre as polícias do Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins e Goiás.

A quadrilha é interestadual e dos nove presos um é o chefe, que é um grande fazendeiro em Pastos Bons, no Maranhão. Ele foi preso no aeroporto de Goiânia. De acordo o delegado Matheus Zanatta, coordenador da operação, um ainda está foragido e um outro morreu após resistir a prisão e trocar tiros com a Polícia.

"O que morreu era o recrutador, fazia o recrutamento do pessoal no Tocantins, sendo que cada pessoa que ia participar do crime ia ganhar R$ 5 mil. Ele era uma espécie de braço direito do chefe e quem passava a função de cada um dentro do bando", disse o delegado.

O bando sempre agia mediante grande violência e grave ameaça e sempre com muita gente. "Eles sempre estavam armados, com armas de grosso calibre, sempre com um caminhão baú para levar o material roubado. Parte dos agrotóxicos roubados ficava com o chefe, que tem uma grande fazenda no Maranhão, e a outra parte era vendido para outras pessoas. O inquérito e as investigações estão praticamente concluídos, salvo se surgir fatos novos. O próximo passo é relatarmos esse inquérito e entregarmos para a Justiça", explicou o delegado.

As investigações começaram após assaltantes fortemente armados invadirem, no dia 12 deste mês, uma fazenda na cidade de Uruçuí, Sul do Piauí, na tentativa de roubar defensivos agrícolas. Na ocasião, aproximadamente 45 funcionários da fazenda foram rendidos por uma quadrilha.

Ao chegar ao local, os policiais conseguiram encontrar os suspeitos fazendo o carregamento dos produtos agrícolas numa carreta. Os valores destes produtos giram em torno de R$ 3,5 milhões. Após a intensa troca de tiros com a Polícia, o caminhão vermelho onde estavam os materiais foi abandonado pelos criminosos assim como armas, munições e outros objetos.

Também participou da coletiva o delegado de Uruçuí, Bruno Ursulino, que apresentou as armas apreendidas, entre elas uma espingarda calibre 12, três revólveres 38 e uma pistola 380, além de radiocomunicadores e binóculos de visão noturna. Ele confirmou ainda que veículos roubados foram recuperados na fazenda do chefe do bando

Participaram da Operação Toxicum cerca de 60 policiais da Delegacia Regional e do 10º BPM de Uruçuí, da Polícia Civil do Maranhão, da Polícia Civil do Goiás, da Polícia Civil de Tocantins (Equipe e Delegado Rafael Falcão), da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, além do Juiz e Promotor da comarca de Uruçuí.