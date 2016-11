Com uma taxa positiva de 86,4%, o Piauí teve o terceiro maior crescimento no PIB (Produto Interno Bruto) no país entre 2002 a 2014, ficando atrás apenas do Tocantins (113,0%) e Mato Grosso (105,6%). Amapá (86,3%) e Rondônia (85,2%) vieram em seguida, formando os cinco estados que mais cresceram no período. É o maior crescimento entre os estados do Nordeste. As informações são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Já entre 2013 e 2014, os estados que mais cresceram foram Tocantins (6,2%), Piauí (5,3%), Alagoas (4,8%), Acre e Mato Grosso (4,4%, ambos), enquanto Paraná (-1,5%), São Paulo (-1,4%), Minas Gerais (-0,7%) e Rio Grande do Sul (-0,3%) recuaram. Em 2014, o PIB do Piauí, que representa a soma de todas as riquezas produzidas no estado, teve uma expansão de 5,3% em relação ao ano anterior, quando o PIB apresentou uma elevação de 2,3%. Em valores correntes, o PIB foi de R$ 37.7 bilhões em 2014.

"Esse resultado revela que o Piauí continua no longo ciclo de crescimento, não sendo afetado pela crise que já se manifestava no país em 2014", afirmou o presidente da Fundação Cepro (Centro de Pesquisas Sócio-Econômicas), Antonio José Medeiros, em solenidade na manhã de ontem, no Palácio de Karnak. Os dados do Piauí, divulgados pela Fundação Cepro, são melhores do que o PIB nacional. No Brasil, o PIB registrou um leve incremento de 0,5% em 2014, atingindo um patamar de R$ 5,7 trilhões em valores correntes.

O Piauí ocupa a 22ª posição no ranking das maiores economias do Brasil, com 0,7% na participação da riqueza nacional e é o 8º do ranking do Nordeste. Em 2014, o Piauí alcançou um PIB per capita de R$ 11.808,08, ante R$ 9.824,74 em 2013. O PIB per capita corresponde à divisão do PIB pela população residente. Em termos comparativos, o PIB per capita do Brasil é de R$ 28.500,24. A maior renda per capita do país é a de Brasília (R$ 69.216,80) e a menor do Maranhão (R$ 11.216,37).

Segundo o governador Wellington Dias, o PIB 2014 do Piauí apresentou uma diferença importante em relação ao anterior. "Tivemos de novidade uma maior diversificação de todos os setores, em especial o setor de serviços e o setor de produções. Há porém um outro setor que está crescendo bastante, que tem um potencial gigante, que é o de produção irrigada", explicou o ele.