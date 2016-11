29/11/2016 09:00:00 - Geral



116 processos da Lei Maria da Penha vão a julgamento

A 6ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa teve início ontem com o objetivo de apreciar 116 processos, sendo 76 instruções e julgamento e 40 preliminares, na 5ª Vara Criminal de Teresina. O esforço acontece também nos núcleos de Parnaíba e Picos, além das outras comarcas do interior onde há processos de violência contra a mulher. Participam da Semana o Ministério Público do Piauí, o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública do Estado (DPE-PI), Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, (OAB-PI), além de advogados. A campanha nacional, que acontece até o dia 1º de dezembro, visa a dar maior celeridade ao andamento de processos de Lei Maria da Penha, a fim de que os crimes não prescrevam. Segundo a promotora Amparo Paz, da 10ª Promotoria de Justiça, órgão de execução do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (NUPEVID), a campanha é um importante trabalho de proteção à mulher vítima de violência. "Com a tramitação mais rápida dos processos, essa mulher que sofreu violência doméstica sente-se mais segura e protegida. Pois ela vai estar amparada por possíveis medidas protetivas, bem como pela garantia de que o agressor responderá pelos seus atos", disse. A advogada Lia Portela, representante da OAB-PI, destacou a participação da Comissão da Mulher Advogada nas audiências. "Nosso apoio institucional é feito tanto em âmbito nacional quanto regional. Buscamos evitar questões de nulidade dos processos por falta de defesa, e também atuamos para assessorar a vítima", afirmou. CASO DE VIOLÊNCIA RECENTE- no último dia 25, a Miss Piauí 2011, Renata Lustosa, postou um vídeo no Youtube e em seguida fez um desabafo na rede social Instagram onde relata que foi agredida pelo ex-marido, que não teve a identidade revelada. Nas imagens, a modelo aparece com sangramentos no nariz e marcas no pescoço, possivelmente, de tentativa de asfixia. Segundo a piauiense, o espancamento ocorreu na frente no filho do casal de apenas dois anos de idade. Renata Lustosa é natural de Campo Maior-PI, mas havia se mudado há algum tempo para a cidade de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia. COMO BUSCAR AJUDA- A Lei Maria da Penha visa proteger as mulheres vítimas de violência no âmbito doméstico e familiar. A orientação da Polícia, do Ministério Público e dos órgãos de proteção aos direitos da mulher é de que as vítimas sempre busquem ajuda. Em Teresina, há o Centro de Referência Esperança Garcia, mantido pela Prefeitura de Teresina. Há ainda a Central de Gênero, que atende exclusivamente denúncias de mulheres vítimas. As vítimas podem buscar ajuda pelo 180 - que auxilia mulheres agredidas por seus companheiros ou outros familiares - e o 190 - que atende qualquer tipo de denúncia de violência. Por fim, as vítimas podem buscar o Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid), do Ministério Público do Estado do Piauí.