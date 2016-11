30/11/2016 09:00:00 - Geral



Cria arrecada alimentos para famílias carentes de Teresina

Divulgação Crianças atendidas pelo Lar Maria João de Deus, na zona Norte de Teresina





Muitas instituições aproveitam a proximidade do Natal para pedir doações a quem mais precisa. O Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção (CRIA) está com uma campanha aberta para arrecadação de cestas básicas para as famílias que são acolhidas pela instituição. Até o momento, a organização não governamental (ONG) já arrecadou 21 cestas básicas, devido à ajuda de uma ins-tituição de ensino que fez uma gincana para arrecadação de alimentos. O Centro de Reintegração agora fará uma reunião com as famílias para a entrega dos alimentos. O Cria acompanha 19 famílias, fazendo atendimento psi-cossocial, encaminhamentos à rede e entrega de cestas básicas. "O nosso planejamento é dar uma cesta quinzenal para essas famílias, pois há casas onde existem seis, cinco filhos, envolve muitas crianças", afirma a assistente so-cial e coordenadora do Cria, Francimélia Nogueira. A campanha iniciou semana passada, mas seguirá por tempo indeterminado. As cestas recebidas a mais para este mês serão entregues em janeiro. Quem quiser doar, pode se dirigir até a instituição que fica na Rua São Pedro, 1841, Centro Sul, nos horários de 8h às 17h ou pode fazer depósito no Banco do Brasil, Agência: 3219-0 e Conta Corrente: 7892-1. O Cria é um Grupo de Apoio à Adoção (GAA) que trabalha para apoiar e orientar famílias adotivas e pretendentes à adoção. Além disso, realiza alternativas de convivência familiar e comunitária para as crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Em sete anos, o Cria já retirou mais de 60 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento e atinge centenas deles em ações voltadas para o lazer e bem-estar.