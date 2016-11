Duas cores: verde de esperança, branco de paz; verde de juventude, branco de rendição; verde de sorte, branco de reverência; verde de coragem, branco de união. Juntos, tantos sentimentos, tantas sensações, nunca fizeram tanto sentido na trajetória de um time que em sete anos escreveu uma história digna de respeito e aplausos. Um time que saiu da quarta divisão de um campeonato nacional e protagonizou uma história que tinha o mundo de espectador.

Esse mesmo mundo que na terça-feira vestiu as cores do manto catarinense: o verde e branco. Um mundo que na terça-feira decidiu se unir ao time formando uma só torcida e uma só nação. Desde que começou a sua escalada lá nos dias vividos na Série D, a Chapecoense só subiu, subiu, e subiu. Subiu tão alto, tão alto, mas tão alto, que jamais será alcançado. Um nível de futebol e de honra.

A Chapecoense dormiu finalista da Copa Sul-Americana, e acordou na terça-feira "campeã", um dia antes do primeiro jogo da final da competição, essa que aconteceria hoje, mas que ficará apenas no nosso imaginário. Campeã, sim! Porque os campeões não vêm apenas dos triunfos, mas também dos feitos que escrevem dia após dia, conquista após conquista, derrota após derrota.

O time catarinense, da pequena cidade de Chapecó, de pouco mais de 200 mil habitantes, vivia um momento de festa, glória e redenção. Cada treino, cada reunião no vestiário, cada jogo com a Arena Condá lotada, era motivo para alegria. "Talvez fosse maravilhosa demais essa equipe para envelhecer. Talvez o destino quisesse levá-la no ápice de sua beleza", disse um jornalista italiano se referindo ao alviverde catarinense.

Mas a Chapecó, verde e branco, viu o seu sonho virar um pesadelo. Viu as alegrias virarem lágrimas de tristeza e principalmente de dor, a dor de uma grande perda. Uma tragédia escreve um capítulo que ninguém gostaria de ler na história do esporte mundial, numa terça que ninguém gostaria de "ter acordado". Agora resta unir-nos numa só força. Orar é preciso. Agradecer é preciso. Viver é preciso. No difícil dia 29 de novembro, choramos, e não tinha outra coisa a fazer.

#ForçaChape

#SomosTodosChapecoense

O ACIDENTE: O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, que acontecia em Medellín, na Colômbia, infelizmente não chegou ao seu destino. A aeronave sofreu uma pane elétrica a aproximadamente 30 km do aeroporto de Medellín, onde faria o pouso na madrugada desta terça-feira (29), e caiu em uma área montanhosa da região de Antióquia, já na Colômbia.

A delegação da Chapecoense saiu de Guarulhos para a Bolívia em voo comercial com 72 passageiros e nove tripulantes. Após escala técnica, deixou Santa Cruz de La Sierra em direção a Medellín. Quando sobrevoava as cidades colombianas de La Ceja e Abejorral, perdeu contato com a torre de controle do aeroporto José Maria Córdova. A causa do acidente teria sido uma pane elétrica. De acordo com a imprensa local, o piloto teria liberado combustível para evitar explosão após o pouso forçado.

Segundo um boletim divulgado pela Aviação Civil no fim da tarde de ontem (29), 71 pessoas morreram e seis conseguiram sobreviver à tragédia. Já foram encontrados 72 corpos, sendo que 70% deles estavam na fuselagem e 30% espalhados pelo terreno, onde estavam os seis sobreviventes. Os corpos recuperados foram levados para a base da Força Aérea em Medellín, antes de serem levados ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

Dentre os jogadores que sobreviveram, apenas o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Follmann (que precisou ter a perna amputada) estão entre os sobreviventes. Os outros três que escaparam vivos da tragédia são o jornalista Rafael Henzel e dois integrantes da tripulação: Ximena Suárez e Erwin Tumiri. O goleiro Danilo, considerado um herói na trajetória do clube durante a Copa Sul-Americana, chegou a ser socorrido com vida, mas por conta dos graves traumas no corpo, não conseguiu sobreviver e veio a óbito no hospital.

O local onde caiu o avião que transportava a delegação da Chapecoense dificultou não só o trabalho de resgate dos sobreviventes, mas também a remoção dos corpos das vítimas. De acordo com informações do Sérgio Escobar, diretor executivo da Agência de Cooperação e Investimento de Medellín e Área Metropolitana, a aeronave entrou em um "buraco" de difícil acesso.