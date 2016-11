O Governo do Estado pretende entregar a regularização fundiária de 2 milhões de hectares na capital e interior do estado. Foi o que anunciou o governador Wellington Dias durante a solenidade de entrega da Regularização Fundiária do Conjunto Parque Piauí, na manhã de ontem, no Centro Social Urbano (CSU) do bairro. Segundo ele, a meta é cumprir o desafio até o fim do ano de 2018.

A solenidade contou com a participação do prefeito Firmino Filho (PSDB), quando foi entregue a pavimentação asfáltica e calçamento poliédrico em 137 ruas no Parque Piauí e Vila Irmã Dulce, na zona Sul, realizadas em parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Teresina. Wellington destacou a importância do cidadão ter o título de propriedade. "Com o título de imóvel, o dono da casa passa a ter garantias, pode fazer financiamentos, realizar obras na casa e tem os seus direitos assegurados, podendo passá-la para filhos e netos, por exemplo. Isso significa desenvolvimento. Aqui no Parque Piauí todos os mutuários que residem nos 2.794 imóveis e que já quitaram o seu débito, agora poderão solicitar os ofícios de liberação de hipoteca. É uma grande vitória", pontuou.

Os ofícios de liberação de hipoteca são os documentos que garantem a entrega das escrituras das unidades habitacionais. Os imóveis do conjunto foram construídos há 48 anos pela antiga Companhia de Habitação do Piauí (Cohab) e os mutuários esperam pela regularização há muito tempo. "Moro no bairro há 45 anos, adquiri o imóvel há 40 anos e só agora posso realmente dizer que a casa é minha. É um momento de emoção para todos nós", disse o presidente da Associação dos Moradores, Gerson Pereira.

O Parque Piauí é mais um dos conjuntos habitacionais regularizados por meio do Minha Casa Legal, que vem sendo realizado pela Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi) em todo o estado. Na capital, o programa está com o processo em fase final para averbar os conjuntos Bela Vista I e II, Morada Nova, Condomínio Passárgada, entre outros.

No interior, as cidades de São Raimundo Nonato, Guadalupe, Paulistana, Pio IX, Fronteiras e Oeiras já foram beneficiadas pelo programa.