30/11/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Firmino fecha questão contra o Uber



O DEPUTADO Flávio Nogueira (PDT), secretário de Turismo, volta à Assembleia Legislativa





Menos de 24 horas depois, já caiu ontem o ato do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB) sancionando a lei 6.106, proibindo na cidade o transporte remunerado de passageiros em carros particulares, como o realizado pela plataforma Uber. A sanção foi derrubada pela desembargadora Márcia Ferreira Alvarenga, da 17ª Câmara Cível do TJ/RJ, ratificando liminar que proíbe a prefeitura do Rio de impedir a circulação dos motoristas do Uber na cidade. Em Teresina, o prefeito Firmino Filho ratificou ontem a posição da Prefeitura contrária à entrada do Uber na cidade. Segundo ele, ao contrário do que se imagina, o Uber é uma empresa multinacional norte-americana, bilionária, prestadora de serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano e baseada em tecnologia disruptiva em rede, através de um aplicativo E-hailing que oferece um serviço semelhante ao táxi tradicional, conhecido popularmente como serviços de "carona remunerada". Firmino destacou que o Uber explora a mão de obra dos desempregados pelo mundo com risco zero e sem pagar imposto. O prefeito avalia ainda que esse modelo de transporte ameaça a sobrevivência dos táxis, com concorrência predatória, e criará no futuro graves problemas também para os donos de carros particulares que estão aderindo ao serviço, pois eles não terão condições de trocar seus veículos mais adiante. Firmino reconhece que o serviço de táxi está deficitário em Teresina. Por isso mesmo, a Prefeitura autorizou a concessão para mais 480 táxis. Eles começam a rodar nos próximos dias. Com isso, a cidade contará com aproximadamente 2.000 táxis em circulação, todos devidamente registrados na Prefeitura. O serviço do Uber ainda vai provocar polêmica por mais tempo em várias cidades do mundo. No Brasil, o serviço já é oferecido em 12 capitais, incluindo Teresina, que começou a operá-lo na semana passada, de forma precária, já que poucos carros são disponibilizados. Em quase todas as cidades, por pressão dos taxistas, as autoridades locais não autorizaram o serviço. Em outras, como São Paulo, a prefeitura optou por regulamentá-lo. A queda de braço vai se estender porque o Uber, como enfatizou o prefeito, é uma multinacional. Assim sendo, opera com planejamento e estratégia. Nesse sentido, já angariou a simpatia da maioria dos seus usuários, que migraram dos táxis. É aguardar para ver até onde vai essa resistência ao avanço da tecnologia.