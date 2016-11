O governador Wellington Dias assinou o decreto que cria seis novas câmaras setoriais no Estado do Piauí. A solenidade para assinatura do decreto ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (Fiepi).

Foram criadas as câmaras setoriais do vestiário, calçados e acessórios; tecnologia da informação e comunicação da planície litorânea; saúde de Teresina; energias renováveis; apicultura dos cocais, carnaubais e planície litorâneas; e do artesanato piauiense.

As câmaras setoriais têm caráter consultivo e propositivo, tendo como missão a articulação e a negociação entre o poder público e a iniciativa privada com o objetivo de buscar implementar os mecanismos necessários, diretrizes e estratégias referentes à área de atuação. A criação das câmaras tem por objetivo também preparar os empresários locais para o crescimento interno e, desta forma, atrair outras empresas que queiram investir no Piauí

Wellington enfatizou o poder da integração e disse acreditar que não se faz nada sozinho. "Temos apostado no planejamento e em ter metas setorizadas. Queremos desenvolver com qualidade de vida, renda melhor e igualdade social em todas as regiões e temos na iniciativa privada parceiros compromissados em fazer acontecer. Nos anima essa integração. Eu quero viver em um estado desenvolvido e tenho certeza que vocês também. Então, vamos construir esse estado juntos", disse Dias

O Piauí já possuía 12 câmaras setoriais e agora passa a ter 18. O presidente das câmaras, Sérgio Vilela, enfatizou que elas são um canal direto com o governador, sem intermediários, e que para lá são levados todos os diagnósticos daqueles que vivenciam o dia-a-dia do setor e suas propostas concretas.

O presidente da Câmara Setorial de Turismo, Eneas Barros, disse que esse canal direto com o governador anima o trade turístico que há 45 anos vivia um afastamento entre setor público e privado. Ele elencou diversos pontos que estão sendo discutidos e em implementação no setor.