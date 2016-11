01/12/2016 09:00:00 - Cidade



Mudanças no atendimento começam dia 5



clique para ampliar

Francisco Gilásio Pacientes atendidos pelo Samu poderão ter prioridade no atendimento dentro do Hospital de Urgência de Teresina





No intuito de reorganizar o atendimento da rede de saúde de urgência e emergência da capital, o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) irá adotar o novo fluxo para atendimento elaborado pela Fundação Hospitalar de Teresina (FHT) a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, A partir de então, o HUT passará a atender somente pacientes referen-ciados ou encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O projeto visa ainda dar mais celeridade no atendimento aos pacientes mais graves. Ainda de acordo com o diretor-geral do HUT, Gilberto A-lbuquerque, apenas este ano, até 31 de outubro, o HUT realizou 60.137 atendimentos. Dentre estes cerca de 60% foram casos clínicos que poderiam ter sido resolvidos em hospitais de pequeno porte ou Unidades Básicas de Saúde (UBS). "Para se ter uma ideia, o HUT atendeu este ano 4.775 pessoas com queixa de dor de barriga. Dores nas pernas foram 3.254. Cansaços foram 1.475. Vômitos foram 421 atendimentos. Esses tipos de casos clínicos podem ser resolvidos em unidades de saúde mais simples. Caso seja necessário, o médico irá solicitar transferência para um hospital de maior complexidade. Com isso, o paciente é referenciado e garante uma assistência com muito mais qualidade", destacou Dr. Gilberto. Um paciente referenciado é aquele encaminhado por outro hospital. Para que ele tenha acesso ao atendimento em um hospital de maior complexidade e de acordo com a sua necessidade, a equipe médica passa o caso para a Central de Regulação de Leitos que faz a busca na rede de saúde e encaminha o paciente. Deste modo o paciente garante o atendimento. Para orientar a demanda es-pontânea para quem procurar o HUT, a partir do dia 5 de dezembro uma equipe de enfermeiros e médicos ficará de plantão na recepção do hospital. De acordo com o diretor clínico do HUT, Dr. Fábio Marcos, a equipe fará a orientação dessas pessoas para que elas procurem um hospital mais próximo de casa. "Vamos fazer um trabalho educativo. Precisamos que a população entenda que cada hospital possui um perfil de atendimento. E que, quando isso é seguido, quem ganha é o paciente. Podemos fazer mais e melhor pela saúde de Teresina", ressalta Dr. Fábio. Para o primeiro atendimento, a população deve procurar os hospitais de bairro, de preferência o que fica mais perto de casa. A Prefeitura de Teresina tem hospitais nos seguintes bairros: Parque Piauí, Monte Castelo, Primavera, Matadouro, Santa Maria da Codipi, Satélite, Buenos Aires, Promorar e Dirceu. Ainda tem as Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) dos bairros Promorar e Renascença.