01/12/2016 09:00:00 - Cultura



Jorge Aragão é a próxima atração do Seis e Meia



Divulgação Jorge Aragão fecha temporada de shows do Seis e Meia





Em homenagem ao samba, Jorge Aragão é quem se apresenta, na próxima terça-feira (6), pelo Projeto Seis e Meia. O cantor e compositor fará show com seus maiores sucessos no Theatro 4 de Setembro, e os in-gressos começaram a ser vendidos, ontem (30), na bilheteria do teatro e na Toccata. A abertura do show fica por conta de Robert Gleydson. Nascido no subúrbio de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, Jorge Aragão é cantor, sambista e compositor de inúmeros sucessos. Grandes intérpretes do samba como Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Viila têm suas canções no repertório. Com 40 anos de carreira, Jorge Aragão continua compondo e apostando em novos trabalhos. O cantor tem 12 discos lançados, já fez turnê pelos Estados Unidos e se apresenta em várias cidades do Brasil. Entre seus sucessos estão "Coisinha do Pai" (com Almir Guineto e Luiz Carlos), "Claridade", inspirada pela filha Tânia; "Vou Festejar", que se popularizou como canto de torcida; "Coisa de Pele" e "Eu e Você Sempre". Os ingressos para o show custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Cultura (Secult). Todos os meses uma atração nacional e uma atração local se apresentam no palco do Theatro 4 de Setembro. Com a des-centralização do projeto, outros municípios também estão recebendo os shows nacionais. A atração passada foi o cantor Tiago Iorc. Dono de composições sinceras e bem escritas, Tiago vê seu público crescer a cada apresentação e isso tem a ver com o envolvimento criado ao longo de sua crescente discografia. "Troco Likes", seu mais recente disco, tem repertório 100% autoral, além de ser seu primeiro trabalho completamente em português.