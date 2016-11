01/12/2016 09:00:00 - Geral



Demora dos ônibus provoca mais reclamações em Teresina



O valor da multa administrativa por atraso de viagem é de R$ 2.750, aplicada pela Strans





Os motoristas de ônibus do sistema de transporte público de Teresina relatam que estão enfrentando dificuldades para completar a quantidade de viagens estipuladas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). O problema, segundo os profissionais, está ligado às obras nas principais avenidas da capital para implantação das estações de passageiros que fazem parte do projeto de mobilidade urbana da capital. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes (Sintetro), Fernando Feijão, o caos no trânsito nesses locais tem atrapalhado as viagens dos veículos, que consequentemente acabam atrasando. "Por conta disso, a Strans multa a empresa que não faz o número de viagens estipuladas e o dono vem cobrar do motorista, só que o profissional não pode fazer muita coisa, já que não depende só dele, a velocidade máxima é de 60km/h", explica. Segundo a Strans, o valor da multa administrativa por atraso de viagem é de R$ 2.750 e a principal forma de monitora-mento desses atrasos é através de denúncias da população pelo telefone 0800-086-3122. Para quem mora nos bairros mais distantes do Centro, a espera pelo ônibus é um problema antigo e que tem se intensificado nos últimos meses. A empregada doméstica Márcia Nascimento mora na Vila Irmã Dulce, zona Sul da capital, e conta que os horários dos ônibus são muito inconstantes. "De manhã cedo é o horário que eu acho pior, porque eu preciso chegar no horário no meu emprego e nem todo dia o ônibus passa na hora e, quando passa, já vem tão lotado que não para no ponto. Ou então, acontece muito dele quebrar durante a viagem, aí a gente tem que descer e esperar um outro", comenta. Para ela, o problema poderia ser resolvido se as empresas e a Strans colocassem mais carros para circular e também tivesse manutenção nos ônibus, visto que as falhas mecânicas são muito comuns. ASSALTOS - Outro problema apontado por Fernando é em relação à falta de segurança nos coletivos. Ele ressalta que na última terça-feira (29) foram três assaltos em ônibus que trafegavam pela zona Sul. "Os bandidos não escolhem mais hora para praticar os assaltos. Esses que aconteceram esta semana foram durante o dia, os passageiros estão apavorados porque eles fazem um arrastão e saem levando tudo, sem falar que muitos ainda ameaçam de morte os motoristas", comenta. A Polícia Militar foi acionada pelo sindicato que prometeu intensificar o policiamento na área. Quem já foi vítima de assalto em ônibus não esquece os momentos de pânico. A estudante Maria Paula Ferreira, moradora do bairro Parque Piauí, conta que foi assaltada dentro de um ônibus quando voltava da faculdade para casa. "Eu estava de cabeça baixa quando fui surpreendida com os ladrões pedindo celular e dinheiro. Por sorte, eu estava no fundo do ônibus e sentei em cima do meu celular e dei apenas o dinheiro que tinha na minha bolsa. Eles estavam nervosos e com armas e ameaçavam atirar, o que deixou todo mundo mais apavorado ainda", explica a jovem.