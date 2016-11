01/12/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Deitaram e rolaram



o presidente Michel Temer com senadores nordestinos: a seca vai se agravar na região nos próximos meses





A aprovação, na madrugada de ontem, na Câmara dos Deputados, por 450 votos a 1, do pacote anticorrupção com desfiguração completa do projeto original desagradou a gregos e troianos. Membros do Judiciário e representantes do Ministério Público criticaram de forma contundente as alterações feitas pelos parlamentares. O texto original do pacote anticorrupção tinha dez medidas e foi apresentado pelo Ministério Público Federal com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos. O projeto dava superpoderes ao MP. Em plenário, diversas propostas foram rejeitadas e temas polêmicos foram incluídos. Das dez medidas originais, apenas quatro passaram, sendo que parcialmente. Dezenas de deputados que participaram da votação estão na mira da Lava Jato e de outras investigações, daí porque a primeira conclusão foi a de que o espírito de sobrevivência pesou na decisão da Câmara para mutilar as medidas anticorrupção. A inclusão de temas como a aplicação do crime de abuso de autoridade a juízes e a procuradores, além da retirada da penalização do enriquecimento ilícito de funcionários públicos, explicita esse instinto de autopreservação dos deputados. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, divulgou nota afirmando que "o que havia de melhor no projeto foi excluído e medidas claramente retaliatórias foram incluídas". Para ele, a mudança aprovada objetiva intimidar e enfraquecer Ministério Público e Judiciário. "O resultado da votação do PL 4850/2016, ontem, colocou o país em marcha a ré no combate à corrupção", frisou. O projeto das "10 medidas contra a corrupção", juntamente com a emenda aprovada, segue agora para votação no Senado, ainda sem data prevista. Na Câmara, na calada da noite, os deputados deitaram e rolaram. Agora, à luz do dia, fora do Congresso, eles ficam em maus lençóis junto à opinião pública, que apoiou o pacote.