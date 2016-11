01/12/2016 09:00:00 - Polícia



Dupla armada faz arrastão em escola e leva celulares de alunos









Dois bandidos armados fizeram um arrastão a alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Monsenhor José Luis Barbosa Cortez (Premem Sul) na manhã de ontem (30), no bairro Monte Castelo, zona Sul de Teresina. Segundo informações de testemunhas, os alunos estavam sentados na frente da escola quando dois homens armados chegaram em duas motocicletas anunciando o assalto. "Eles entraram na área do estacionamento, mas não chegaram a ter acesso ao local das salas. Aparentavam ser bem jovens, estavam de capacete e cada um com uma arma. Devem ter levado pelo menos uns 10 celulares. Foi um tumulto muito grande, alunos gritando, se tremendo. Eu entrei na sala dos professores para acionar a Polícia. O pelotão chegou rápido, mas não conseguiu alcançar os indivíduos. A ação deles foi rápida ", contou Esmaragdo Freitas, agente de portaria. A auxiliar de serviços gerais Jaqueline Rodrigues presenciou toda a ação e contou que pensou que era gente indo deixar alunos na escola. "Quando percebi que os homens estavam armados foi pânico total. Eles gritavam para os alunos não correrem, pois iam atirar. Mesmo com as ameaças, muitos alunos correram para as outras áreas da escola", relatou. Raimunda Alencar, auxiliar de secretaria, relata que foram momentos de terror. "Aqui a gente precisa da Polícia todo dia no horário de entrada, porque é uma área muito perigosa. Foi um terror, os alunos foram embora aterrorizados". A estudante Talita Vitória, do curso de técnico em nutrição, diz que a sensação de insegurança só piorou. "Muitos colegas foram assaltados e os assaltantes ainda ficaram rondando próximo à escola após o crime. Foi uma loucura", relatou. A Companhia de Policiamento Escolar informou que as motocicletas foram identificadas, mas a Polícia ainda busca pelos assaltantes. O major Marcos Vinicíus disse ainda que já colocou uma viatura para fazer rondas pelo local e com isso dar mais tranquilidade aos alunos. "Acreditamos que sejam as mesmas pessoas que já assaltaram a escola de uma outra vez. Infelizmente a companhia não tem conseguido atender a demanda de 400 escolas municipais e estaduais, mas temos feito um trabalho em parceria com os batalhões que há pelas zonas da capital", falou.