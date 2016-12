02/12/2016 09:00:00 - Cidade



Assaltantes invadem escolas e ônibus

Os recentes assaltos e arrastões ocorridos na capital têm deixado os teresinenses cada vez mais receosos e apavorados. Os bandidos não escolhem horários, dia ou local, a qualquer momento as pessoas podem passar por momentos de pânico. Na tarde da última quarta-feira (30), passageiros de um ônibus que fazia linha Saci-Barão, zona Sul, vivenciaram momentos de desespero. Dois jovens armados roubaram os pertences dos ocupantes do veículo quando entraram na avenida principal do bairro Saci. Uma passageira relata o momento de pânico. "Não lembro ao certo a hora que eles entraram, mas logo foram anunciando o assalto, pediram para todo mundo ficar quieto e ninguém avançar na arma. Pediram para as pessoas passarem celulares, cordões e roubaram todo mundo. Eu, no momento, joguei minha bolsa pela janela", comenta Dalila Cristina. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes (Sintetro), Fernando Feijão, ressalta que os assaltos a ônibus na zona Sul são constantes e a Polícia da região já foi acionada. Também na última quarta-feira, dois homens armados invadiram o Centro Estadual de Ensino Profissional em Saúde Monsenhor José Luís Barbosa Cortez (Premen Sul), no bairro Monte Castelo. Os funcionários da escola contam que os dois suspeitos chegaram em uma motocicleta armados e já anunciaram o assalto. Eles teriam roubado de oito a 10 celulares. Segundo o comandante da Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipe), major Marcos Vinícius, a dupla aproveitou o horário da entrada dos alunos, antes das 7h, para realizar o crime. O comandante ressalta que a placa da moto utilizada no assalto foi identificada, o que deverá facilitar a ação da Polícia. Ele destaca que é importante que as vítimas realizem a denúncia, para que a investigação seja feita, os bens possam ser recuperados e os suspeitos, presos. "Eles observam a fácil disponibilidade desses celulares, que todo jovem tem para se comunicar, e invadem os locais em busca desses produtos, como escolas, farmácias e outros comércios, até porque muita gente fica displicente com esses aparelhos nas mãos", frisou. PM ALERTA - Falar em ações para evitar assaltos é bastante complicado, pois muitas pessoas têm a sensação de estar se privando do direito básico de ir e vir garantido a todos os cidadãos, porém, quem já passou pela im-pactante experiência passa a ter mais cuidado. A Polícia Mi-litar do Piauí, por meio da Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipe), ressalta três pontos importantes sobre tais cuidados. " Hoje, o principal alvo de bandidos são pessoas com celulares, e em porta de escolas, isso tem acontecido muito frequentemente. Por isso, orientamos que essas pessoas tenham mais cuidado ao usar seu smartphone. Claro que não podemos proibir seu uso, mas ter mais cautela ao manusear, principalmente em via pública, pois o ladrão geralmente já vem acompanhando a pessoa que está distraída usando o aparelho e espera o momento oportuno para assaltar", explica o major Marcos Vinícius, do Cipe. Outro ponto levantado pelo major, em relação especificamente às escolas, é que os alunos aguardem o início das aulas dentro das dependências das escolas. "Geralmente, o aluno fica ali na calçada esperando tocar o sinal de entrada, o que o torna alvo mais vulnerável de bandidos, então recomenda-se ficar dentro da escola, no pátio, por exemplo", comenta o major. E o terceiro ponto destacado é sobre reagir à ação dos meliantes. "A gente sabe que muitas vezes a reação da vítima é involuntária, ela corre ou grita por medo e não porque vai reagir. Só que o bandido, que também está nervoso na hora do assalto, pode disparar uma arma e atingir a vítima. Segundo os dados da Polícia Militar, a cada 100 pessoas que reage, só 6 têm êxito, um risco muito grande", finaliza o major Marcos.