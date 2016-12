02/12/2016 09:00:00 - Geral



Após uma semana, aplicativo Uber ainda causa polêmica

Preço baixo é atrativo para os usuários. Por outro lado, profissionais dizem que a empresa não paga imposto





Com uma semana em funcionamento na cidade, o Uber ainda divide opiniões de usuários e profissionais de outros transportes de passageiros, como taxistas e mototaxistas. Para as pessoas que já utilizaram o serviço em outras capitais, a chegada da empresa em Teresina foi bastante comemorada. "Eu já tinha usado em Fortaleza e em São Paulo e achei muito bom. Fiquei feliz que Teresina passou a ter o serviço, porque é uma forma de estimular a concorrência e melhorar o sistema de táxi, que é muito precário na capital. Acho que todo mundo já passou por uma situação desagradável com táxi aqui", comenta a servidora pública Mara Andrade. Mesmo com toda euforia, quem utilizou os serviços da empresa nesses dias relatou demora acima de 5 minutos, tempo máximo estipulado pelo Uber. "Eu solicitei um carro do shopping até o bairro Mocambinho, o tempo de espera até chegar no ponto de partida foi de 12 minutos, mas acho que é porque ainda não tem tanto motorista. Mesmo assim, eu aprovei, paguei R$ 18,00, enquanto de táxi pagaria o dobro", relata o analista de sistemas Rafael Lopes. Outros usuários utilizaram as redes sociais para se queixar da falta de veículos disponíveis. O publicitário Eduardo dos Santos mora no Centro de Teresina e não conseguiu utilizar um carro da empresa. "Meu destino era o shopping Rio Poty e pedi o carro às 19h do sábado, fui informado pelo aplicativo que não tinha veículo disponível na minha área. Eu acredito que é porque ainda é novo, mas espero que aumente a quantidade de carros na minha região", afirma. O OUTRO LADO - Enquanto a população aprova a chegada do Uber, os taxistas e motota-xistas continuam contra a instalação dos serviços na capital. Para o mototaxista André de Jesus, o serviço é ilegal e desleal. "A gente já tem que conviver com os mototaxistas piratas e agora, com esse novo serviço aí, acho errado porque nós pagamos caro para ter o alvará junto à Prefeitura e essas pessoas não pagam nada de imposto para a cidade. Precisamos contar com o apoio das autoridades, já fomos na Câmara de Vereadores pedir para que eles sejam impedidos de circular", afirma. O taxista Elói Carvalho também questiona a legalidade do serviço em Teresina. "Tem uma lei em vigor na capital que classifica o Uber como ilegal e ainda assim eles continuam circulando, o que falta é fiscalização e espero que os órgãos de trânsito façam isso o quanto antes", explica.