O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem (1º) que os governadores aceitaram estabelecer um limite para o crescimento dos gastos públicos estaduais e irão enviar propostas para as assembleias legislativas, semelhantes à PEC 55, que restringe o avanço dos gastos federais.

"A questão do ajuste fiscal e limitação do crescimento os gastos está sendo não só aprovada pelo Congresso para o Governo Federal como também já foi pactuada com os governadores, que vão enviar projetos para as assembleias legislativas para estabelecimento desses limites nos estados", afirmou Meirelles, em evento banco JPMorgan para investidores em São Paulo.

O ministro apontou que "os estados também concordaram em fazer um aumento das alíquotas ou das contribuições para a previdência estadual", completou.

Pela manhã, o ministro participou de reunião com o presidente Michel Temer e governadores de cinco estados, para detalhar o conjunto das medidas de ajuste fiscal que fazem parte do pacto do governo federal com os governadores para tentar reequilibrar as contas públicas. Meirelles disse que, no encontro, o "pacto de austeridade" dos estados foi "consolidado."

Segundo o ministro, além de concordarem com o teto de gastos e as alterações na previdência, "os estados se comprometeram a apoiar todas as propostas de ajuste fiscal em andamento no Congresso Nacional."

Entretanto, o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte, André Horta, disse na última segunda (28), após reunião no Ministério da Fazenda, que os estados do Nordeste não concordam com algumas imposições do "pacto" pelo equilíbrio fiscal.

Meirellles disse nesta quinta que, "de maneira nenhuma", o governo federal irá recuar para atender aos governadores do Nordeste.

Participaram da reunião com o governo federal 5 governadores, cada um representando uma região do Brasil. "Os 5 representantes dos governadores chegaram a um acordo em relação a uma carta que será feita e que está agora sendo discutida com os demais governadores. Eles vão chegar a um acordo sobre qual é a carta que eles vão divulgar."

Os estados brasileiros enfrentam uma severa crise financeira e pedem ajuda à União.

PACTO COM OS ESTADOS - No último dia 22, o governo federal e estados anunciaram um "pacto nacional" pelo equilíbrio das contas públicas. Neste acordo, o governo federal aceitou dar aos estados uma fatia maior dos recursos arrecadados com a chamada "repatriação". Em contrapartida, os governadores se comprometem a fazer um forte ajuste em suas contas, semelhante ao proposto pelo próprio governo Temer, incluindo aumento da contribuição previdenciária paga por servidores públicos.

Meirelles lembrou que, além do imposto arrecadado com a repatriação, a União repartirá com os estados também o montante arrecadado com a multa, equivalente a 15% do valor repatriado. "Visando evitar o debate prolongado e em consequência da proposta de ajuste fiscal e estrutural dos estados, a União decidiu que esses 15% da multa também serão repartidos".