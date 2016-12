02/12/2016 09:00:00 - Polícia



Justiça solta acusado de provocar morte de irmãos do Salve Rainha



DESCISÃO em favor do acusado foi unânime da 1ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Piauí





Os desembargadores da 1ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí decidiram, de forma unânime, mandar soltar Moaci Moura da Silva Júnior, acusado de provocar a colisão que matou os irmãos Bruno Queiroz e Junior Araújo, no dia 26 de junho, ambos ligados ao movimento cultural Salve Rainha. A secretaria de Justiça do Piauí confirmou que Moaci deixou a Casa de Custódia de Teresina na tarde de ontem (1º). A decisão, publicada no sistema eletrônico da Justiça estadual ontem, revogou a prisão do acusado, que havia sido decretada pela juíza Maria Zilnar Coutinho durante audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, a magistrada afirmou que Moaci não estava cumprindo com as medidas cautelares e por isso ele foi conduzido para a Casa de Custódia. Além da revogação da prisão, os desembargadores reestabeleceram as medidas cautelares fixadas anteriormente. São elas suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículos automotores; recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, a partir das 21h até às 5h da manhã; proibição de frequentar bares, boates e similares; comparecimento mensal em juízo e proibição de ausentar-se da comarca de Teresina, sem prévia autorização judicial, ou mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo. A reportagem tentou contato com o Eduardo Faustino, advogado de Moaci Moura, mas ele não atendeu as ligações. Segundo denúncia do Ministério Público, no dia 26 de junho Moaci Moura dirigia em alta velocidade (aproximadamente 100km/h), estava alcoolizado e invadiu o sinal vermelho quando colidiu contra o carro em que estavam as vítimas. Como resultado do acidente, Bruno Queiroz morreu na hora, seu irmão Júnior Araújo teve morte cerebral três dias depois e apenas o jornalista Jader Damasceno sobreviveu. Todas as vítimas são ligadas ao movimento cultural Salve Rainha. Como Moaci foi pronunciado pela Justiça, o processo segue em preparação para o início do julgamento, quando o acusado será julgado pelos crimes de duplo homicídio doloso, lesão corporal grave, provocada ao jornalista Jader Damasceno, único sobrevivente do acidente, e ainda por fugir do local da colisão.