A Consultora e Técnica de Moda do SENAI do Piauí, Madalena Ribeiro, proferiu palestra sobre as tendências do outono/inverno 2018, na noite dea quarta-feira (30/11), no auditório do IFPI de Piripiri. A palestra integra as ações do Projeto Inova Moda Ciclo 6, um evento promovido pelo Senai/Cetiqt e o Sebrae, com apoio dos Sindicatos das Indústrias do Vestuário do Piauí.

O tema do caderno que foi apresentado e distribuído nesta edição é Contatos - Verão 2018. O Projeto tem um total de nove ciclos e, ao fim de cada um deles, é lançada uma publicação e realizadas oficinas voltadas para o público de interesse.

Mirna Vaz da Rocha, gerente estadual de indústria do Sebrae no Piauí, que fez a abertura do evento, falou da importância do projeto afirmando que "para os apreciadores da moda o evento já é considerado como um dos maiores no estado porque traz formação e informação do segmento em nível nacional e internacional. Prosseguindo Mirna Rocha disse que as temáticas ressaltam a sinergia, criatividade e reinserção como fatores importantes no desenvolvimento e a consolidação das marcas. Este projeto busca o diferencial, através da identidade local", ressaltou.

A empresária Josilene Maciel proprietária da Dualto (Moda Íntima) disse que teve participação em todos os ciclos do Inova Moda e a cada edição conhece novas tendências e ainda é contemplada com um Kit que trata sobre o tema deste novo ciclo. "Dessa forma podemos acompanhar a dinâmica da moda e ter acesso aos conceitos, o que é fundamental", disse, Josilene, ressaltando que o projeto prevê dois ciclos a cada ano.

Para Ismael Brito gerente do escritório regional do Sebrae de Piripiri, o evento fortalece a competitividade da indústria, entendendo o design como elemento estratégico para inovar os pequenos negócios da moda, baseado em pesquisas de comportamento e consumo. A iniciativa facilita para que os empresários do segmento da indústria têxtil e do vestuário tenham acesso às últimas tendências.

A palestrante Madalena Ribeiro, disse que eventos como esse também promovem intercâmbio dos profissionais. "Importante também porque consolida parcerias, além de informar ao público as tendências da moda e do processo criativo", pontuou.

O Inova Moda tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas do segmento de moda e confecção. Para isso, desenvolve a cada ciclo um caderno de moda com o tema da estação que se torna a referência para as atividades de capacitação oferecidas como curso Laboratório de Criativação, oficinas de modelagem, desenvolvimento de produtos e de planejamento da produção.