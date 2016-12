Os procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato repudiaram o que chamam de ataque feito pela Câmara dos Deputados contra as investigações e a independência dos promotores, procuradores e juízes. Em entrevista em Curitiba, eles criticaram duramente as mudanças no pacote contra a corrupção aprovado pelos deputados na madrugada de quarta-feira.

O que mais chamou a atenção, porém, foi o aviso do procurador do Ministério Público Federal (MPF), Carlos dos Santos Lima, segundo o qual a força-tarefa ameaça abandonar os trabalhos se a "proposta de intimidação de juízes e procuradores" for sancionada. Uma emenda apresentada pelo PDT - e incluída no pacote - prevê as condutas pelas quais juízes e membros do Ministério Público poderão responder por abuso de autoridade.

A reação dos membros da Lava Jato não surpreende. Em um país em que o Judiciário legisla, porque o Parlamento abre mão de suas funções, não causa surpresa que o Ministério Público também se proponha a fazer leis. Como se sabe, o pacote anticorrupção que chegou ao Congresso foi produzido pelos procuradores da Lava Jato.

Claro que a proposta não desembarcou em Brasília sem sal. Ela teve o respaldo de 2 milhões de eleitores que representaram os brasileiros indignados com a corrupção e a impunidade. No entanto, pouquíssimos dos que subscreveram a emenda de iniciativa popular sequer conheceram as propostas. Apenas confiaram na luta dos procuradores.

O rapapé do MPF, ameaçando a renúncia coletiva na Lava-Jato, lembra-me de uma fábula de infância. É a seguinte: conta-se que houve uma festa no céu. O sapo foi de penetra, escondido na viola do urubu. Quando terminou o baile, o urubu se mandou e o sapo ficou por lá, aguardando carona para voltar. Resolveram jogá-lo lá embaixo e, ele, então, gritava: "Não me joguem n'água, pelo amor de Deus! Me joguem na fogueira ou numa pedra, que eu quero morrer depressa!" Só pra contrariar o sapo, o pessoal jogou-o na água. E ele, todo satisfeito, enquanto caía, murmurava para si próprio: "Isso mesmo que eu queria!"

Com o Ministério Público Federal ameaçando largar a Lava-Jato, só falta alguém do Congresso apelar: "Não façam isso, não, pelo amor de Deus!" para que a fábula do sapo no céu se repita aqui na terra.