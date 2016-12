O Piauí registrou queda de 30% na quantidade de casos de dengue em relação ao ano passado. A informação foi dada pelo governador Wellington Dias no dia D de Combate à dengue, realizado na Praça do Poti Velho, zona Norte de Teresina.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Teresina, Firmino Filho, do secretário de Governo do Estado, Merlong Solano, do presidente da Fundação Nacional de Saúde, Henrique Pires, e da tropa do Exército Brasileiro, que está atuando no combate aos criadouros do mosquito.

As autoridades destacaram a importância da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. "O objetivo é entrar o ciclo para 2017 com uma nova queda e melhor prevenção da doença. Esse é um trabalho não só dos governos, mas de todas as pessoas", disse o governador.

A coordenadora do núcleo de Educação em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Maria Julia Rocha, reiterou os cuidados por conta do período chuvoso que se aproxima. "Estamos perto da época de chuvas, que costuma ter uma incidência maior de casos por conta das poças que se formam em pequenos ambientes, lembrando que o mosquito é o vetor de doenças como Zika e Chikungunya. Por isso, nós estamos alertando a população para esses cuidados e contamos com uma parceria muito importante que é o Exército", comenta.

Na manhã de ontem também foram entregues veículos que atuarão na campanha contra a doença, além de 20 mil kits educativos. De forma lúdica, cartilha e jogo de tabuleiro ensinam a identificar os possíveis locais aonde a fêmea pode depositar seus ovos, acompanhando ainda um CD interativo e um bloco para o check list de verificação dos focos. O material é destinado aos alunos do 1º ao 5º ano, de 7 aos 11 anos de idade, o que deve abranger em torno de 25 mil alunos da rede pública estadual e municipal.

Após atividades na Praça do Poti Velho, a ação foi desenvolvida na Unidade Escolar Desembar-gador Heli Sobral, no Mocambinho, também na zona Norte. Lá, foram entregues kits educativos, adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde para fortalecer as ações de controle do Aedes.

Ainda na programação do Dia D, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas(FACIME), da Universidade Estadual do Piauí, realiza o Seminário de Formação em Vigilância em Saúde, com alunos e residentes multi-profissionais do curso de especialização em Saúde da Fa-mília e Comunidade.

DADOS - Com 5.111 casos de dengue, o Piauí teve uma redução de 31,6% de notificações, quando comparado ao mesmo período de 2015, quando foram notificados 7.472 casos. Os dados foram divulgados mês passado pela Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia, da Secretaria de Estado da Saúde e referem-se ao período de 1º de janeiro a 8 de novembro de 2016, de 154 municípios.

Apesar de mantém a redução dos casos, foi notificado um óbito por dengue, no município de Teresina. Em relação à febre Chikungunya, foram 2.184 casos notificados, em 71 municípios, sendo 1.308 confirmados. Também foi registrado um óbito por Chikungunya.

Já os casos de zika, foram 228 casos, em 30 municípios. Os dados de microcefalia totalizaram 191, sendo que 83 foram descartados, oito foram descartados e dois relacionados ao zika vírus. Foram notificados 14 óbitos relacionados à microcefalia, sendo que oito foram confirmados e seis descartados.