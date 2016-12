03/12/2016 09:00:00 - Cidade



Operação reforça a segurança no Centro



Calçadão da rua Simplício Mendes, um dos mais movimentados do centro comercial





A Polícia Militar do Piauí (PM-PI) lançou na manhã de ontem, dia 2, na Praça Rio Branco, a operação Natal e Ano Novo com segurança, que tem por objetivo reforçar o policiamento nas principais áreas comerciais da capital. Somente no Centro, onde o fluxo de pessoas é bem maior, irão atuar 250 homens nos turnos manhã, tarde e noite. O trabalho será realizado durante todo o mês de dezembro e contará também com o reforço de parte do policiamento de outros órgãos como, Assembleia, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. "Queremos reforçar o policiamento no Centro da capital e demais áreas mais visadas pelos bandidos neste período", afirma Lindomar Castilho, sub comandante-geral da PM-PI. Além do Centro (ontem algumas duplas já faziam o policiamento na região), as equipes estarão concentradas nas proximidades de shoppings centers da capital, e em bairros onde o fluxo de pessoas é intenso nesta época do ano, como São Joaquim, Mocambinho, Parque Piauí e Dirceu. Os principais crimes, principalmente no fim de ano, são roubo de celular, bolsas, roubo dentro de casas lotéricas e em estacionamentos. Além do reforço policial, a Polícia Militar fornece algumas dicas de segurança para quem for ao Centro este período. São elas: Não manuseie grandes quantias de dinheiro em público, prefira pagar com cheque ou cartão, evite portar vários cartões de crédito, não carregue consigo documentos desnecessários e não ostente objetos de valor. A Polícia alerta ainda que a pessoa evite deslocamento por ruas desertas, não forneça informações para estranhos, evite locais de grande aglomeração, quando acompanhada de crianças, caso seja necessário, coloque pulseiras de identificação, carreguem firmemente suas bolsas entre o braço e o corpo, mantendo a mão sobre o zíper e não faça comentários sobre providências bancárias. Pessoas idosas devem estar sempre acompanhadas e o principal de todas as dicas é não reagir a qualquer ação. TRÂNSITO - A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) também fechou os principais calçadões do Centro para o melhor fluxo de pessoas. A Strans também vai reforçar a quantidade de agentes para orientar o trânsito. A dica do órgão é que as pessoas evitem, neste período, se deslocar ao Centro de carro e que se houver a necessidade, colaborem com o trânsito, não estacionando em local proibido, formando filas duplas de carros.