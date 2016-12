03/12/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Expectativa de vida



No Piauí, só não se morre primeiro porque o Maranhão fez o favor de passar adiante e pegar a medalha mórbida de campeão nacional de menor expectativa de vida ao nascer, para ambos os sexos. Em média, o piauiense vive 70 anos, 10 meses e 24 dias. O maranhense é o que vive menos: 70 anos e três meses, em média. Na outra ponta aparece o estado de Santa Catarina, onde as pessoas vivem 78 anos e 7 meses. Os dados são da pesquisa Tábuas Completas de Mortalidade do Brasil de 2015, divulgada pelo IBGE. No ano passado, a esperança de vida ao nascer no Brasil era de 75,5 anos. Houve um aumento de 3 meses e 14 dias em relação a 2014 (75,2 anos). Para a população masculina, o aumento foi de 3 meses e 22 dias, passando de 71,6 anos para 71,9 anos. Já para as mulheres, o ganho foi um pouco menor (3 meses e 4 dias), passando de 78,8 anos para 79,1 anos. A taxa de mortalidade infantil (até 1 ano de idade) ficou em 13,8 para cada mil nascidos vivos e a taxa de mortalidade na infância (até 5 anos de idade), em 16,1 por mil. Em 2015, um homem de 20 anos tinha 4,5 vezes mais chance de não completar os 25 anos do que uma mulher do mesmo grupo de idade (20 a 24 anos). A sobremortalidade masculina (maior mortalidade da população masculina em relação à feminina) concentrava-se nos grupos de idade chamados de adultos jovens, de 15 a 19 anos de idade (3,6), 20 a 24 anos de idade (4,5) e 25 a 29 anos (3,6). O fenômeno pode ser explicado pela maior incidência dos óbitos por causas violentas ou não naturais, que atingem com maior intensidade a população masculina. De 1940 a 2015, a esperança de vida ao nascer para ambos os sexos no Brasil passou de 45,5 anos para 75,5 anos, um aumento de 30 anos. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu de 146,6 óbitos por mil nascidos vivos para 13,8 óbitos por mil, uma redução de 90,6%. A expectativa de vida ao nascer é calculada pelo IBGE considerando, além da taxa de mortalidade, a expectativa de sobrevida da população residente na região em que o individuo nasceu. Fatores como saúde, educação, situação socioeconômica, criminalidade, e poluição, entre outros, são determinantes para uma maior ou menor expectativa de vida. Dessa forma, o aumento da expectativa de vida está diretamente associado à melhoria das condições de vida da população. No lugar em que se faz o dever de casa para garantir o bem-estar de seus moradores as pessoas vivem mais. (Com informações do IBGE)