06/12/2016 - Esporte Nacional



Chape é declarada campeã e leva US$ 4,8 milhões em premiações









Em uma reunião realizada ontem (5), a Conmebol definiu que a Associação Chapecoense de Futebol é a campeã da edição de 2016 da Copa Sul-Americana de futebol. A decisão já estava tomada desde a última quinta-feira e só foi oficializada em reunião virtual do Conselho da entidade - que tem representantes dos 10 países sul-americanos. A decisão foi comunicada pela entidade esportiva em seu site oficial. A nota publicada pela confederação diz que a Chapecoense "receberá todas as honras e prerrogativas de campeão da Copa Sul-Americana de 2016". O texto reconhece ainda o Atlético Nacional como vice-campeão da competição. Além disso, o clube colombiano receberá o prêmio "Centenário da Conmebol ao Fair Play" e a quantia de US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,4 milhões) pela atitude de ter pedido o título para a Chapecoense. A Chape, que na semana passada perdeu vários jogadores, comissão técnica e dirigentes na tragédia que deixou 71 mortos e seis feridos na Colômbia, após a queda do avião que transportava a delegação do time para o primeiro jogo da final da competição, agora tem vaga garantida na Recopa Sul-Americana de 2017 (que disputará contra o Atlético Nacional de Medellín em data a ser definida) e na fase de grupos da Taça Libertadores do ano que vem. A decisão da Conmebol reforça as finanças da Chape. Pelo título da Sul-Americana, o clube catarinense vai receber premiação de US$ 2 milhões (R$ 6,86 milhões). Pela vaga na Recopa, mais US$ 1 milhão (R$ 3,43 milhões). A participação na Libertadores renderá ainda mais US$ 600 mil (pouco mais de R$ 2 milhões) por jogo como mandante. Como fará ao menos três partidas na fase de grupos, o time catarinense já garantiu US$ 1,8 milhão (R$ 6,17 milhões).