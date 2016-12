O Governo do Estado do Piauí inaugura, hoje, a decoração natalina 2016 do Palácio de Karnak. A abertura solene está marcada para as 17h30, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina, sob a regência do maestro Aurélio Melo.

Este ano, o projeto traz a assinatura da arquiteta Karine Tito, que enaltece a beleza dos jardins projetados por Burle Max com milhares de microlâmpadas pendentes nas centenárias carnaúbas espalhadas pelos jardins.

Além das luzes de Natal, outros símbolos compõem a decoração deste ano, como guirlandas, estrelas e árvores. Tudo isso, com um pouco de regionalismo, mesclando o tradicional com elementos da nossa região, como o xixá do Cerrado, que lembra uma estrela, e o urucu.

Para a noite de abertura, a Orquestra Sinfônica de Tere-sina preparou um repertório que retrata a tradição das comemorações natalinas, a paz, a fraternidade e o amor.

Quem visitar a sede do poder executivo estadual neste período poderá ver de perto o presépio montado com peças do Polo Cerâmico do Poty Velho, de Teresina, destacando o artesanato piauiense, na representação do nascimento de Jesus Cristo, na adoração dos Reis Magos e dos pastores ao Menino Jesus.

Até o dia 06 de janeiro de 2017, "Dia de Reis", data que assinala a chegada dos três Reis Magos a Belém, encerrando a magia do Natal, o Palácio de Karnak estará de portas abertas para receber a população piauiense e turistas, para visitação pública, no horário das 17h às 22h, numa iniciativa da Secretaria Estadual de Governo, por meio do Cerimonial do Palácio de Karnak

