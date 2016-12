06/12/2016 09:00:00 - Geral



Município piauiense lidera ranking do desmatamento



clique para ampliar

Gustavo Stephan Os dados da pesquisa sobre conservação e desmatamento são referentes aos anos de 2014 e 2015





A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pes-quisas Espaciais (INPE) divulgaram novos dados do Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, estudo que detalha a situação dos remanescentes florestais e seus ecossistemas associados nos 3.429 municípios abrangidos pela Mata Atlântica. Os dados mostram que o município piauiense Alvorada do Gurguéia lidera o ranking de desmatamento entre 2014 e 2015, quando perdeu 1.972 hectares de Mata Atlântica. O município do Piauí é o pri-meiro entre os 10 do país que mais desmataram entre os anos de 2014 e 2015. Logo após Al-vorada do Gurgueia, vem em segundo e terceiro lugar, municípios da Bahia, Baianópolis e Brejolândia. Estes ficam localizados nos limites do Cerrado e sofrem a pressão da expansão agrícola, sobretudo soja e milho, além da pecuária. Segundo os dados do Atlas, outros seis dos dez municípios que mais desmataram a Mata Atlântica são de Minas Gerais, onde a perda de florestas está diretamente ligada à atividade de mineração, especialmente em cidades como Curral de Dentro, Jequitinhonha e Águas Vermelhas, que estão localizadas na região conhecida como triângulo do desmatamento. O levantamento traz ainda informações compiladas dos últimos 30 anos e aponta que as cidades do Paraná tiveram maior perda vegetal entre os municípios monitorados desde 1985. Entre as 10 primeiras colocadas no ranking histórico de desmatamento aparecem cinco cidades paranaenses. Além das perdas, o estudo revela também que o Piauí, Santa Catarina e Minas Gerais reúnem municípios que mais conservaram a Mata Atlântica. Tamboril do Piauí e Guaribas estão no topo da lista, com quase 96% do total natural preservado, em seguida, aparece Bom Jardim da Serra (SC) com 92,7% preservado. Outras cidades do Piauí, como João Costa e Caracol, aparecem em quarto e sexto lugar, respectivamente, no ranking da preservação. O estudo, realizado com patrocínio da Bradesco Cartões e execução técnica da empresa de geotecnologia Arcplan, identifica áreas de vegetação natural- que inclui , além das florestas nativas, os refúgios, várzeas, campos de altitude, mangues, restingas e dunas. O Atlas Mata Atlântica, que monitora o bioma há 30 anos, utiliza a tecnologia de sensoriamento remoto e de geoprocessamento para avaliar os remanescentes florestais acima de três hectares. Um dos instrumentos mais eficientes para que os municípios façam a sua parte na proteção da floresta é o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), que reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, à conservação, à recuperação e ao uso sustentável da Mata Atlântica. A aplicação do plano permite o desenvolvimento de políticas locais de meio ambiente.