O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia inicia hoje (06),no Piauí, a Caravana das Prerrogativas, começando por Campo Maior, Piripiri e Parnaíba. Até o dia 8, a caravana percorrerá as cidades de Barras e Teresina, com o intuito de identificar e combater o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados, procurando promover a dignidade profissional, a inviolabilidade de escritórios, o sigilo das comunicações, a valorização da advocacia e honorários justos."As prerrogativas dos advogados estão previstas pela Lei n° 8.906/94, nos artigos 6º e 7º. Trata-se de um conjunto de garantias fundamentais criadas para assegurar o amplo direito de defesa do cidadão."A Caravana de Prerrogativas é uma iniciativa do Conselho Federal da OAB com o intuito de aproximação com as seccionais e subseções. A OAB não cuida apenas de grandes questões, pois não existem pequenas violações de prerrogativas, todas merecem nossa atenção", esclarece Diego Almeida, membro da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB. "A programação terá início no dia 6 (terça-feira) com a visita ao Fórum de Campo Maior, às 13 horas. Em seguida, o almoço será com a advocacia de Piripiri, às 15 horas. Logo após está marcada audiência pública em Parnaíba, às 17h30. No dia 7 (quarta-feira), será feita uma homenagem ao advogado Kelson Feitosa com a entrega de placa a família ,às 16 horas, na cidade de Barras. "Já na quinta-feira, dia 8, a programação dará início às 8h45 com o descerramento da placa da Sala do Conselho, em homenagem ao jurista Evandro Lins e Silva, e audiência pública em Teresina com a presença do presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia. Às 11h30, acontece a audiência com o presidente e corregedor do TJ-PI, na parte da tarde a caravana fará visita à Justiça Federal e à Casa de Custódia.