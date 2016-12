06/12/2016 09:00:00 - Polícia



Bando faz reféns e explode terminal de autoatendimento



Criminosos explodiram um terminal de autoatendimento do Banco Bradesco da cidade de Dom Expedito Lopes





Três homens armados explodiram um terminal de autoatendimento do Banco Bradesco na madrugada de ontem (5) da cidade de Dom Expedito Lopes, localizada a 285 km de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, o trio fez duas pessoas de refém na ação, mas não conseguiu ter acesso ao dinheiro. "O trio chegou por volta das 2h armados com escopetas e uma pistola, renderam duas pessoas que estavam na praça usando o celular e fizeram eles de escudo humano. O trio arrombou a porta da agência e usou de explosivos para abrir o caixa, mas não conseguiu arrombar o cofre e chegar até o dinheiro", explicou o tenente Elias de Sousa, relações públicas do 4º Batalhão de Polícia Militar de Picos. O trio liberou os reféns e saiu atirando para cima pela cidade e em seguida fugiu pela BR-316, no sentido da cidade de Picos. "Depois que eles pegaram a BR, entraram em uma estrada vicinal que dá acesso às cidades de Paquetá e Santa Cruz do Piauí para desviar do posto da Polícia Rodoviária Federal de Picos", disse. Ninguém ficou ferido na ação e equipes da Força Tática da Polícia Militar já estão em diligência para tentar localizar e prender o bando. OUTROS CASOS - Somente neste ano, 20 agências bancárias, 21 agências dos Correios e sete terminais de autoatendimento foram alvos de ações criminosas no Piauí. As quadrilhas têm atuado quase que da mesma forma: usando explosivos e detonando cofres e caixas eletrônicos. Este cenário de insegurança deixa trabalhadores temerosos e na ânsia por investimentos em segurança. Os roubos têm sido recorrentes na capital e no interior. Geralmente, os bandos que atuam nas pequenas cidades dirigem-se à delegacia, entram em confronto com os policiais, enquanto outros integrantes roubam as agências usando explosivos. INVESTIGAÇÕES - No Piauí, as investigações seguem com a Polícia Federal e o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), da Polícia Civil. De acordo com o delegado Carlos César Camelo, 60 pessoas já foram presas de 2015 até novembro deste ano. Ele cobra maior rigor do Judiciário para manter presos os envolvidos nestes crimes. "Muitas vezes, são indivíduos que foram presos anteriormente, estão soltos e não deixam muitos vestígios das ações criminosas. Trabalhamos em um sistema, tudo tem que funcionar em perfeita harmonia. Se não tivermos a condenação prisional destes indivíduos, vamos ter uma situação cada vez pior", disse o delegado. Uma quadrilha formada por cinco pessoas, dois homens e três mulheres, suspeitos de explodirem caixas eletrônicos e pratica tráfico de drogas foram presos no dia 14 de novembro, em Teresina. Com eles, a polícia apreendeu materiais usados nos roubos e teve acesso a áudios que revelaram como funcionava o esquema criminoso.