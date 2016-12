07/12/2016 09:00:00 - Cidade



Postos ficam lotados antes de reajuste



Francisco Gilásio Posto na zona Leste de Teresina, que vende o litro do combustível a R$ 3,43, ficou lotado na manhã de ontem





A Petrobras anunciou na última segunda-feira (5) a elevação de preço da gasolina e diesel na refinaria. O valor do litro de gasolina será reajustado em 8,1%, enquanto o preço do diesel subirá 9,5%. Os novos valores entraram em vigor ontem e, se repassado integralmente ao consumidor final, o diesel pode subir cerca de R$ 0,17 por litro, e a gasolina, R$ 0,12, por litro, diz a estatal. As principais variáveis que explicam a decisão da empresa são o aumento observado nos preços do petróleo e derivados e desvalorização da taxa de câmbio no período recente. Por outro lado, a participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de recuperação. Para evitar abastecer com valor reajustado, muitos te-resinenses correram para os postos de combustível na manhã de ontem para encher o tanque ainda no valor mais baixo. Em um posto de combustível da zona Leste, o preço médio do litro de gasolina comum era de R$ 3,43. Em outros da mesma região, o valor pode chegar até R$ 4,59 para gasolina aditivada. O auxiliar técnico Pedro Fer-reira conta que correu para o posto mais próximo assim que soube do aumento. "Na hora que eu vi a notícia, eu imaginei que o combustível ia subir de preço. Aí, antes de ir para o trabalho, já garanti o tanque da minha moto, até porque eu já iria abastecer, mas só ia fazer isso quando saísse do trabalho, mas resolvi me antecipar", comenta. Os reajustes do valor do combustível sempre causam descontentamento por parte da população. Em outubro deste ano foi divulgada uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que revelou que a gasolina subiu mais que a inflação nos últimos 12 meses até setembro deste ano, pesando no bolso do consumidor. O aumento no acumulado foi de 9,77%, maior que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 8,48%. Em nota, a Petrobras reafirmou sua política de revisão de preços pelos menos uma vez a cada 30 dias, o que lhe dá a flexibilidade necessária para lidar com variáveis cuja volatilidade vem aumentando recentemente. Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente, distribuidoras e postos de combustíveis. Se o ajuste feito hoje for integralmente repassado, sem alteração das demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode subir 5,5% ou cerca de R$ 0,17 por litro, e a gasolina, 3,4%, ou R$ 0,12 por litro.