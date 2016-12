07/12/2016 09:00:00 - Geral



Matrículas na rede pública só devem acontecer em janeiro



clique para ampliar

O Centro de Ensino Médio e Profissional de Tempo Integral Zacarias de Góis é um dos mais procurados





As matrículas para o ano letivo 2017 na rede pública ainda não foram divulgadas, e a Secretaria de Educação informou que a data prevista para início das inscrições será em janeiro do ano que vem. Por enquanto, os alunos das cerca de 665 escolas em todo o Piauí estão em aulas normais, e em algumas unidades escolares as aulas podem passar do dia 20 deste mês. O motivo do prolongamento das aulas foi a greve dos servidores no início do ano que durou cerca de um mês. Por conta disso, e também pela quantidade de feriados, o ano letivo 2016 ficou comprometido. As escolas precisam realizar 800 horas, distribuídas por 200 dias de efetivo trabalho, excluindo o tempo reservado aos exames finais. O desrespeito ao Calendário Escolar gera improbidade administrativa para o gestor responsável, assim como é passível de ação civil pública. No início do mês de novembro deste ano, o Ministério Público do Piauí (MP-PI), representado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania (CAODEC), recebeu denúncias de possíveis descum-primentos da carga horária mínima obrigatória para a fina-lização do ano letivo na rede estadual e municipal. A promotora de Justiça e coordenadora do CAODEC, Flávia Gomes Cordeiro, destacou na época que é necessário seguir corretamente todo o plano pedagógico, de acordo com o nível e modalidade de ensino. "As escolas precisam trabalhar rigorosamente o Calendário Escolar, independente de greves ou outras paralisações, para que os alunos não tenham prejuízos. Emitimos esta nota técnica para que todos os promotores de Justiça, atuantes na área da Educação, fiscalizem o cumprimento da carga horária mínima de 800 horas nas escolas públicas", frisa. Com isso, alguns professores alegam que as aulas podem se estender mais do que o previsto, afetando as férias escolares. "Até o momento, o que nos foi informado é que vamos trabalhar normalmente na semana entre o Natal e o Final de Ano. Não foi definido calendário de férias ou recesso. Certo é que vai ser bem curto", informou uma professora da rede pública, localizada na zona Sul da capital, e que não quis se identificar.