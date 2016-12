07/12/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Galo e Grêmio entram em campo para duelo final na Copa do Brasil



GRÊMIO e Atlético-MG fazem a final da Copa do Brasil, hoje, a partir das 21h45 (horário de Brasília), na Arena Grêmio





A decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético-MG marca hoje, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, a retomada do futebol brasileiro depois de sua maior tragédia: o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de novembro nos arredores de Medellín, que matou 71 pessoas entre jogadores e integrantes da comissão técnica da Chapecoense, além de jornalistas e tripulantes do voo da LaMia. O clima ainda é de consternação e o jogo também terá diversas homenagens. Nesta quarta-feira, os dois times vão colocar o escudo da equipe catarinense nos uniformes - a bola também terá a logomarca. Árbitro e auxiliares vestirão camisas verde, com o emblema da Chapecoense. E, na entrada dos jogadores no campo, bandeiras de ambos os clubes, da Chapecoense, do Brasil e da Colômbia serão levadas ao gramado. Na arquibancada, a torcida gremista vai abrir a camisa gigante que os torcedores da equipe de Santa Catarina leva aos jogos na Arena Condá - são esperadas 55 mil pessoas no estádio. Os mascotes dos clubes usarão camisa diferente, com a frase "Força, Chape". Crianças entrarão com camisas brancas com os mesmos dizeres. O minuto de silêncio também será diferente, com toque militar. Ao mesmo tempo, um videoclipe com imagens da Chapecoense será exibido nos telões, sem som. Os jogadores ficarão perfilados no centro do campo, alternadamente, junto com representantes da imprensa, maneira encontrada de homenagear os jornalistas mortos na queda do avião. Jogadores de ambas as equipes dizem que será difícil ir a campo depois da tragédia ocorrida há 9 dias, mas reconhecem que é preciso reagir e tocar a vida - a partida deveria ter sido realizada na quarta-feira passada, mas foi adiada, pois não havia clima para que se jogasse futebol logo após o acidente.