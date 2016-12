07/12/2016 09:00:00 - Municípios



Governo trata de investimentos para projeto Marrecas em reunião



Divulgação GOVERNADOR reuniu gestores de diversos órgãos e representantes da CODEVASF para tratar do asssunto





O governador Wellington Dias reuniu, na segunda-feira (5), gestores de diversos órgãos estaduais e representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) para discutir a conclusão do projeto de fruticultura irrigada Marrecas, em São João do Piauí. De acordo com a Codevasf, 77% do empreendimento estão concluídos, necessitando de aproximadamente R$ 27 milhões para construção da irrigação dos lotes e implantação de uma subestação de energia elétrica. "Na liberação de recursos para Marrecas, temos já o dinheiro para a parte de energia. Vai ficar faltando apenas R$ 9 milhões para ligação de água para os lotes, que vamos trabalhar para A liberação em 2017", explicou o governador. O projeto Marrecas prevê 200 lotes de 5 hectares para produção de frutas. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) está elaborando um diagnóstico das famílias que ocupam a área. O objetivo é saber o perfil de cada uma para elaboração de uma estratégia de desenvolvimento. Wellington tem pressa na conclusão do trabalho para iniciar o mais breve possível um programa de qualificação dos trabalhadores da região, para que estes possam assumir os novos postos de trabalho que surgirão. "Temos uma escola técnica agrícola e o IFPI instalados na região. Vamos abrir vagas para qualificação geral e específica para formar empreendedores capazes de tocar os investimentos na área de fruticultura irrigada. A ideia é ter um banco de mão de obra com pessoas da região", pontuou Dias. Participaram do encontro gestores da Defesa Civil, Sejus, CGE, Setur, Semar, Setrans, Incra, Sasc, Adapi, SDR, além do prefeito Gil Carlos, de São João do Piauí. Investimentos-O governo federal tem R$ 475 milhões em investimentos por meio da Codevasf. Na ocasião, o governador Wellington Dias levantou as pendências existentes em obras consideradas prioritárias e determinou a solução para dar andamento aos convênios. No pacote estão as barragens de Tinguis, em Brasileira, e Atalaia, em Sebastião Barros, Extremo Sul do Piauí.