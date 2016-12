A temperatura política aumenta a cada dia, em Brasília. Ontem, ela subiu ao seu ponto de ebulição, com a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinando o afastamento do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) da Presidência do Senado. A decisão é liminar (provisória) e atende a um pedido feito pela Rede Sustentabilidade.

O ministro acolheu o argumento do partido de que réu não pode ocupar cargos na linha sucessória da Presidência da República, ou seja, as presidências da Câmara, do Senado e do próprio STF. Em sua decisão, Marco Aurélio afirmou que a permanência de Renan Calheiros na presidência do Senado após virar réu compromete a segurança jurídica. O ministro cita que a maioria do Supremo já entendeu que réu não pode estar na linha sucessória.

A decisão sobre a saída de Renan Calheiros foi tomada quatro dias depois de o plenário de o STF receber denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República e transformar o senador em réu, respondendo ação penal pelo crime de peculato (desvio de dinheiro público).

A crise se estabeleceu porque Renan, apoiado pela Mesa Diretora do Senado, se recusou a cumprir a decisão do ministro do Supremo. Ele sofre a ameaça de prisão por descumprimento de ordem judicial. O caso deve ser analisado hoje pelo plenário do Tribunal.

Se os ministros decidirem revogar a decisão de Marco Aurélio sobre o afastamento do presidente do Senado, correm o risco de ter sua posição interpretada como uma capitulação do Supremo ante a reação do senador. Se, ao contrário, vieram a confirmá-la, poderão estar contribuindo para o agravamento da crise.

Ontem, os senadores se entocaram Brasília. Ou não querem jogar mais lenha na fogueira ou não querem se comprometer com a situação. Embora conte com o apoio da Mesa Diretora, Renan sai bastante enfraquecido do episódio, pois sua posição foi avaliada como responsável pelo confronto entre o Senado e o Supremo, numa questão que é dele.