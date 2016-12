07/12/2016 09:00:00 - Polícia



Bando explode caixa eletrônico dentro da rodoviária em Parnaíba



Divulgação Criminosos explodiram caixa eletrônico dentro da rodoviária de Parnaíba na madrugada de ontem (6)





Mais um caixa eletrônico foi alvo da ação de criminosos no Piauí. Dessa vez, o terminal arrombado foi um dos instalados no Terminal Rodoviário de Parnaíba, no litoral do estado. O crime ocorreu durante a madrugada de ontem (6) e, segundo a Polícia, o bando usou explosivos. É a segunda ação da mesma natureza em pouco mais de 24 horas. "Seis homens armados invadiram a rodoviária e explodiram o caixa que havia sido reabastecido ontem, mas não sabemos quanto foi levado pelo bando. O caso aconteceu por volta das 3h e após a ação a Polícia iniciou as diligências, mas ainda ninguém foi preso ou identificado", explicou o coronel Adriano Lucena, comandante de policiamento da cidade parnaibana. Os bandidos explodiram apenas o caixa de autoatendimento do Banco do Brasil e os outros dois da rede de Banco 24 horas não foram alvo da ação. O terminal eletrônico, que fica próximo ao guichê das empresas de ônibus e ainda dos banheiros, ficou completamente destruído após a explosão. Para a Polícia, os bandidos foram bastante audaciosos, uma vez que o Terminal Rodoviário de Parnaíba tem movimento 24 horas e há um posto de policiamento a poucos metros. O local foi isolado e a perícia acionada para realizar os procedimentos necessários. O caso vai ser investigado pela Polícia Federal. No Terminal Rodoviário de Parnaíba há um posto que abrigava a Polícia Militar e a Guarda Municipal, mas está desativado há pelo menos três anos. Segundo o comandante Adriano Lucena, o policiamento deverá ser reforçado para as festas de fim de ano com 20% a 30% a mais de militares que deverão sair da capital com destino às cidades de Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia. "Há pelo menos 19 meses não havia ocorrido uma ação como essa devido ao trabalho preventivo. Ontem, todos os caixas foram abastecidos. Contávamos com viaturas em Buriti dos Lopes, Parnaíba e Cocal. Eles (criminosos) só levaram dinheiro de um dos caixas e acreditamos que desistiram dos outros após o alarme ter disparado", falou o comandante. OUTRO CASO - Esse é o segundo caso em menos de 24h. Na madrugada da segunda-feira (5), três homens armados explodiram um terminal de autoatendimento do Banco Bradesco da cidade de Dom Expedito Lopes, localizada a 285 km de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, o trio fez duas pessoas de refém na ação, mas não conseguiu ter acesso ao dinheiro.