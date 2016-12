08/12/2016 09:00:00 - Cidade



Policiais civis protestam contra reforma

A concentração do protesto da Polícia Civil ocorreu nas centrais de flagrante das cidades de Teresina, Parnaíba e Picos





Delegados, agentes, escri-vães e peritos da Polícia Civil do Piauí cruzaram os braços durante todo o dia de ontem em forma de protesto pela proposta de Reforma da Previdência. Com o movimento, não foram realizadas operações, flagrantes e boletins de ocorrência. A concentração, que reuniu três sindicatos de servidores da Polícia Civil, foi em frente às centrais de flagrantes de Teresina (Rua Coelho de Resende), Parnaí-ba e Picos. A ideia é que apenas casos de maior gravidade sejam atendidos durante o protesto. "O problema que nós esta-mos percebendo é em relação à retirada de direitos, sem falar nas condições para aposentadoria que teremos se a proposta for aprovada. A questão dos pensionistas também que não receberão mais integralmente o salário do cônjuge em caso de morte é um absurdo", explica Constantino Júnior, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado. Ele ainda destaca o fato de militares não entrarem nas novas normas da previdência. "Eles falam que os gastos com aposentadoria dos militares causam rombo de mais de R$ 30 milhões e não incluem os policiais nas mudanças? Como pode?", indaga o presidente. Segundo Constantino, a paralisação pode se estender por mais dias, mas para tal é preciso convocar os servidores para assembleia geral e definir os rumos do movimento. A mobilização é nacional e envolve integrantes da Polícia Civil em outros Estados do Brasil. O ato é apoiado pela Associação dos Delegados de Polícia Civil do Brasil (Adepol), que convocou, também para quarta-feira, uma assembleia para discutir os rumos do movimento. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) divulgou nota afirmando que os sindicatos a ela filiados são livres para participar da manifestação, mas que o ato não foi convocado por ela. A Reforma proposta pelo Governo Temer foi enviada na última segunda-feira ao Congresso Nacional e detalhada na terça-feira (6), em entrevista coletiva. O projeto prevê o aumento da idade mínima de aposentadoria de 60 para 65 anos e o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, entre outras medidas. MAIS PROTESTOS - Além dos policiais, a classe trabalhadora já apresentou profundo desgosto em relação às mudanças da previdência. No dia 11 de novembro, cerca de 150 pessoas estiveram em manifestação pelo dia nacional de paralisação das centrais sindicais em protesto contra as medidas que podem reduzir direitos dos trabalhadores e congelar salários e investimentos nas áreas de saúde e educação, entre elas a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A presidente do Sindicato dos Servidores da Educação da Rede Pública do Estado, Odenir de Jesus, reiterou a questão da mudança na previdência e como ela pode afetar os servidores da educação. "Se aprovada, o professor, que se aposentaria com 50 anos, só vai poder encerrar suas atividades quando tiver 65, sem falar que iguala a idade para homens e mulheres. Além disso, tem a questão do congelamento por 20 anos dos investimentos nessa área, que atualmente já são bastante precários", enfatiza.