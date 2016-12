Várias cidades do país decretaram hoje feriado pelo dia da Imaculada Conceição. Mesmo com o feriado santo, o comércio de Teresina funcionará normalmente e vai aproveitar o dia para lançar a abertura do Natal do Centro com programação especial. O evento inicia a partir de 9h, na Praça Rio Branco, e contará com a participação da Banda 16 de Agosto, Grupo de Dança do Teatro do Boi e da Orquestra de Sanfonas de Teresina.

O Sindicato dos Lojistas (Sindilojas/PI) traz este ano a campanha "Natal, momento de compartilhar e dar presentes" com o objetivo de despertar o interesse do consumidor e atrair o público para as lojas do centro e também dos bairros. A campanha de 2016 trará ações como decoração temática para os estabelecimentos, promoções e horários especiais de funcionamento do comércio durante o último mês de 2016.

PROCISSÕES - Em Tere-sina, as paróquias dos bairros Morada Nova e Tancredo Ne-ves, zonas Sul e Sudeste da capital, vão realizar uma procissão pelas ruas dos bairros em comemoração à data.

O feriado pelo dia da Ima-culada Conceição marca os preparativos da igreja para o Natal e para o ano litúrgico de 2017. "Desde 8 dezembro 1954, o Para Pio IX proclamou o mistério de Imaculada Conceição de Maria como um dogma de fé, o que significa que Maria foi preservada do pecado original e previsão dos méritos de cristo, portanto, se faz necessário celebrar a data, além de ser um dia simbólico para outros acontecimentos da Igreja", explica Dom Jacinto.

Para os fiéis, a data é de agradecimento dos pedidos atendidos pela santa. A dona de casa Irene Matos participa todos os anos da procissão no bairro Morada Nova como forma de promessa que ela fez em 2008. "Eu fiz um pedido e fui atendida, desde esse dia eu disse que participaria da procissão descalça até quando eu morrer, e assim tenho feito", explica.

HISTÓRIA - Imaculada Conceição refere-se a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem a mancha (mácula em latim) do pecado original. Desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus. Ela sempre foi cheia da graça divina. O dogma declara também que a vida da Virgem Maria transcorreu completamente livre de pecado.

Desde os tempos da Igreja primitiva, os fiéis sempre acreditaram que Maria, a Mãe de Jesus, nasceu sem o pecado original. Tanto no Oriente como no Ocidente, há grande devoção à Maria enquanto mãe de Jesus e Virgem sem Pecados. No começo do cristianismo, o dogma da Imaculada Conceição já era tida como uma verdade de fé para os fiéis.

O dogma que declara a Imaculada Conceição da Virgem Maria é fundamentado na Bíblia: Maria recebeu uma saudação celestial do Anjo Gabriel quando este veio anunciar que ela seria a Mãe do Salvador. Nessa ocasião, o Anjo Gabriel saudou como cheia de graça.

Foi o papa Pio IX, o papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, recorreu principalmente à afirmação de Gênesis (3, 15), onde Deus diz: Eu Porei inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendência e a dela, assim, segundo esta profecia, seria necessário uma mulher sem pecado, para dar à luz o Cristo, que reconciliaria o homem com Deus.