08/12/2016 09:00:00 - Cultura



Cantor Taiguara Bruno lança curta-metragem

Divulgação Taiguara está na direção do curta-metragem "Roleta Russa em Trânsito"





O cantor e compositor Tai-guara Bruno lança em janeiro de 2017, no Theatro 4 de Setembro, o curta-metragem "Roleta Russa em Trânsito", que tem roteiro, direção e edição do cantor e retrata de forma divertida a realidade e o cotidiano do teresinense que utiliza o transporte público. A ficção conta a estória de José (Taiguara Bruno), um cidadão teresinense que acorda atrasado para um compromisso inadiável em outro município e devido a um problema com o seu próprio veículo, necessita do sistema de transporte público: municipal e intermunicipal, incluindo, o transporte alternativo. O filme toca temas pertinentes à realidade da grande maioria das cidades brasileiras, como a questão da acessibilidade nos transportes públicos e faz um recorte contemporâneo da sociedade teresi-nense registrando sotaques, costumes e a cultura popular nordestina, de modo geral. O elenco é formado por atores locais, contando com profissionais da nova geração, como: o ator e comediante Sandy Santana, a atriz Angélica Araújo e o ator Pedro Madeira, que também compôs o elenco do filme "Sonho de um sonhador" que conta a história do cantor Frank Aguiar; além da revelação de atores da mais nova geração, como: o ator e produtor de TV, Eduardo lins, que vem se destacando em atuações em vídeos pelos canais do youtube, dentre outros. O curta-metragem "Roleta Russa em Trânsito" tem o objetivo de concorrer nos festivais de curtas mundo a fora, sendo mais uma representação da produção audiovisual de Teresina com um futuro promissor. Devido à exigência de ineditismo nos diversos festivais, por enquanto, "Roleta Russa em Trânsito" não será postado na íntegra na internet. O projeto é patrocinado por uma empresa de informática da capital, com apoio do Sistema de Incentivo do Estado à Cultura - SIEC em parceria com a Secretaria de Cultura do Piauí - SECULT.