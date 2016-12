O governador Wellington Dias determinou a criação do Sistema Universidade Aberta do Piauí (Uapi) para a oferta de cursos superiores na modalidade Ensino a Distância. Nesta segunda-feira (5), o secretário estadual de Governo, Merlong Solano,reuniu-se com a vice-reitora da Universidade Estadual do Piauí, Bárbara Melo; o presidente da Fapepi, Francisco Guedes; técnicos da Uespi e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para discutir os detalhes da parceria que possibilitará a criação da Uapi. O diretor jurídico do governo, Jean Modesto, também acompanhou a reunião para orientar sobre os trâmites burocráticos a serem seguidos.

"Nos próximos dias, assinaremos o decreto que institui a Uapi. Essa medida nos dará condições de contemplar 60 municípios já em 2017, com perspectiva de universalizar o ensino superior no Piauí até 2018", afirma Wellington Dias.

"Planejamos reduzir as desigualdades na oferta de educação superior entre as diferentes regiões do estado. Mesmo naquele município mais afastado da capital, as pessoas terão a oportunidade de fazer um curso, de obter formação, sem ter que deixar sua cidade, e ainda com a certificação de uma instituição pública, que é a Universidade Estadual do Piauí", explica Merlong Solano.

A expectativa é de que o edital do vestibular seja publicado em breve, logo após a definição do número de vagas. Serão ofertados, priorita-riamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica; além de cursos para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica do Estado e dos Municípios; e cursos nas diferentes áreas do conhecimento.

A Uapi funcionará a partir da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria da Educação, a Universidade Estadual do Piauí e a Fapepi. A Uespi cederá os professores, que serão pagos com recursos da Fapepi; o município ficará encarregado de prover o local onde ocorre.