08/12/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A solução salomônica do Supremo



Divulgação A COMISSÃO de Educação da Câmara discute o projeto de criação da Universidade do Delta do Parnaíba





Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem à noite que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), deve permanecer no cargo, sem que possa, no entanto, assumir a linha sucessória. A decisão foi tomada a propósito de outra, do ministro Marco Aurélio, afastando o presidente do Senado do cargo, pelo fato de ele ter se tornado réu no Supremo. Renan Calheiros bateu o pé e recusou-se a cumprir a ordem judicial, contando com o apoio da Mesa Diretora do Senado, sob a alegação de que não permitiria a quebra da regra constitucional da independência dos Poderes. A queda de braço entre o senador e o ministro acendeu o estopim de uma crise institucional e política com desfecho imprevisível, colocando em confronto os Poderes Legislativo e Judiciário. A intensa movimentação em Brasília desde a manhã de terça-feira levou o Supremo a uma solução salomônica, ontem: Renan fica, mas sem a condição de ascender à presidência da República. Muitos dos que acompanhavam o caso foram à loucura nas mídias sociais. Tem sido assim. Com o protagonismo assumido pelo Supremo nos últimos tempos, o Brasil conseguiu essa proeza de ter um constitucionalista em cada conta de rede social, com o detalhe de que a esmagadora maioria nunca abriu uma constituição! Poucos se deram conta que e episódio guarda em si muitos questionamentos esquecidos. Por exemplo: por que o ministro Marco Aurélio tomou essa decisão agora, quando faltam poucos dias para se encerrar a gestão de Renan? Por que tal decisão quando o Senado tem uma intensa e importante pauta legislativa a cumprir nesse curto espaço de tempo? Mais outros: por que um processo crime (no caso o de Renan) demora quase uma década para ter uma denúncia recebida? Como pode um um chefe de poder manter-se no cargo com mais de uma dezena de inquéritos nas costas? O que fazer quando um ministro retarda indefinidamente, através do instituto do pedido de vista, a proclamação de uma decisão já tomada pela Corte? Mas, afinal, um ministro do Supremo podia mesmo dar essa decisão monocraticamente? E o que dizer do descumprimento de uma decisão de um ministro do Supremo por um senador da República? Tudo isso levou ao que muitos entendem como o fato mais grave da República das últimas décadas. Criado o impasse, o Supremo saiu-se ontem com a decisão que será entendida por uns como um gesto de fraqueza diante do Senado e por outros como uma atitude de grandeza frente ao agravamento da crise política e institucional que poderia advir da situação.