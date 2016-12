08/12/2016 09:00:00 - Política



Presidente nacional da OAB encerra evento em Teresina



Divulgação Cláudio Lamachia estará hoje em Teresina para encerrar Caravana Nacional das Prerrogativas dos Advogados





O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lama-chia, fará hoje uma visita à capital piauiense para concluir a Caravana Nacional das Prerrogativas no Piauí. O evento é realizado pelo Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, que pretende se aproximar das sec-cionais e subseções. Iniciada na terça-feira (6), a Caravana das Prerrogativas já percorreu as cidades de Campo Maior, Piripiri, Parnaí-ba e Barras, com o intuito de identificar e combater o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados, procurando promover a dignidade profissional, a inviolabilidade de escritórios, o sigilo das comunicações, a valorização da advocacia e honorários justos. Segundo o presidente da OAB-PI, Chico Lucas, a visita do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia, é uma oportunidade singular para a defesa das prerrogativas da advocacia e mais ainda para o fortalecimento da cidadania. "Nesse momento, o cenário nacional passa por muitas turbulências e o presidente Lamachia tem se portado como um grande mediador entre as instituições. É um prestígio para o nosso estado contar com o reforço dele aqui nessa busca pelo diálogo para a construção de consensos entre instituições, na qual a sociedade é a maior vitoriosa", disse Chico Lucas. As prerrogativas dos advogados estão previstas pela Lei n° 8.906/94, nos artigos 6º e 7º. Trata-se de um conjunto de garantias fundamentais criadas para assegurar o amplo direito de defesa do cidadão. A programação da Caravana das Prerrogativas no Piauí de hoje tem início às 9h, com audiência pública no auditório Ministro Reis Veloso, da OAB-PI. Ao meio-dia, Cláudio Lamachia atenderá a imprensa local em uma entrevista coletiva na OAB. O dia será marcado ainda pelas visitas da caravana ao Tribunal de Justiça do Piauí, às 11h30, e à Casa de Custódia, às 15 horas. Em seguida, acontecerá o descerramento da placa e reunião do presidente nacional com os representantes do Conselho Seccional e das comissões.