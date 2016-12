Após nova medição, o Piauí vai buscar junto ao Guinness Book, livro dos recordes, o reconhecimento do maior cajueiro do mundo. A informação é do secretário estadual de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, depois da conclusão do estudo feito pela Universidade Estadual do Piauí (Uespi). Segundo os pesquisadores, o Cajueiro Rei, situado em Cajueiro da Praia, possui 8.832 m² de área. Atualmente, o título é do Rio Grande do Norte.

O estudo chegou a conclusão que a partir da região analisada, o Cajueiro Rei do Piauí é um único pé de caju com total de 8.832 m² com 732m de comprimento, todo ele a partir de um gene como uma única espécie em sequência. "O laudo feito pela equipe traz essa constatação e vamos agora fazer o contato com a equipe do Guiness", comentou o secretário de Turismo, Flávio Nogueira Júnior.

Para o secretário não haverá dificuldades para obter o reconhecimento, já que há o estudo de Fabrício Pires, doutor em farmacologia, Francisco Soares, doutor em Botânica e Caio Reis, mestre em ecologia comprovam o recorde. "A equipe fez um estudo amplo na área e emitiu o laudo de que é o maior cajueiro do mundo com toda a comprovação", afirmou o secretário.

A equipe do Guiness deve comparar a comprovação do tamanho do Cajueiro Rei no Piauí com o cajueiro potiguar que consta no Livro dos Recordes, desde 1994, como o maior do mundo, com 8.500m².

"Ter o tamanho é importante, mas se houvessem outras plantas não seria o maior exemplar porque não seria o mesmo indivíduo", disse Fabrício Pires, doutor em farmacologia que participou do estudo. Na pesquisa ficou comprovado que trata-se apenas de uma planta.

PADRÃO GENÉTICO- As primeiras amostras de material genético da planta foram colhidas em junho deste ano, afim de estabelecer um padrão genético. "Fizemos várias viagens ao local com a colega e extração de DNA para sequenciamento genético a fim de saber se era a mesma composição, a mesma planta", explicou o doutor em farmacologia. O estudo foi realizado em conjunto com um laboratório de São Paulo que comprovou o perfil idêntico entre as amostras como parte de um mesmo cajueiro.

A pesquisa foi feita a partir da extração das folhas de cinco pontos diferentes do Cajueiro Rei. Depois as amostras foram submetidas a outros estudos que levassem ao objetivo final. No cajueiro foram recolhidos ainda pontos com coordenadas geográficas com o uso do aparelho GPS, com a observação de as áreas da copa da planta na qual foram utilizados programas de mapeamento como Google Earth Pro e Arc Giz.

Os resultados do estudo foram submetidos a publicações internacionais e os pesquisadores aguardam respostas para publicação da pesquisa. "Esse trabalho foi submetido à revista Nature, mas como eles privilegiam a inovação nos recomendaram publicar em outra revista, da qual aguardamos resultados, comentou Fabrício Pires acrescentando que outros projetos serão desenvolvidos para estudar os cajueiros da região.

CORTE CRIMINOSO- Tombado por lei municipal e localizado em área de domínio da União, o Cajueiro Rei, localizado na cidade de Cajueiro da Praia, teve uma parte de seus galhos cortada de forma irregular. O caso foi denunciado para a Polícia Civil em Parnaíba, no litoral do Piauí, que vai investigar a queixa.

Segundo o secretário de Turismo da cidade, Marcos Cazuza, uma parte da planta foi cortada para que fosse feito um acesso para um terreno particular.