Os governadores fecharam um acordo com o governo federal para levar adiante um ajuste em suas contas, em troca do aval para empréstimos, por parte do Tesouro Nacional, e também de receber uma parcela da multa da repatriação de ativos no exterior. A informação é do governador de Goiás, Marconi Perillo, que se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Entre as medidas de ajustes fiscal nos estados estão a criação de um teto para gastos públicos e a reforma das previdências estaduais.

De acordo com o governador de Goiás, todos os 27 governadores se colocaram de acordo com a nova proposta, dependendo apenas do fechamento desse compromisso com o ministério da Fazenda. "O ministro Meirelles [da Fazenda] acabou de me dizer que está tudo certo", informou ele. Até o momento, o Ministério da Fazenda não se pronunciou sobre o assunto.

Ele confirmou também que há o compromisso por parte das unidades da federação de retirar as ações no STF que pedem a divisão da multa da repatriação. "E com isso o Ministério da Fazenda creditar a parcela da multa o mais rapidamente possível. Vamos retirar imediatamente [as ações no STF]. O compromisso é de todos nos retiramos as ações, desde que esse entendimento tenha sido feito", concluiu Perillo.

Segundo Perillo, o acordo foiu formalizado nesta quarta-feira (7) no próprio STF. Os governadores divulgarão uma carta se comprometendo com os termos do novo acordo com a União.

"A partir de janeiro, só poderão pedir operações de crédito com aval da União os governadores que tiverem aprovado as medidas de ajuste em suas assembleias. É uma condição para novos empréstimos. Os governadores vão ler uma nota que está sendo assinada por todos nós, nos comprometendo com os ajustes e com as medidas que serão enviadas às assembleias. E vamos procurar fazer o entendimento nos autos, com participação dos nossos procuradores. E também com participação da AGU", informou Perillo a jornalistas.

Teto para gastos estaduais - Segundo ele, os estados se comprometerão, neste documento, a adotar o teto para gastos públicos pelos próximos 10 anos, que poderá ser prorrogado por igual período de tempo. Entretanto, diferentemente das regras que o governo está propondo para suas contas, as despesas correntes dos estados não seriam, necessariamente, limitadas pela inflação do ano anterior. Há uma alternativa de esses gastos serem limitados com base na receita corrente líquida, ou seja, podem crescer mais do que a inflação. Há um compromisso de os estados levarem adiante uma reforma da Previdência Social.

O novo compromisso é mais brando do que o anunciado no fim do mês passado, batizado de "pacto" pelo reequilíbrio das contas públicas, em evento no Palácio do Planalto. Naquele momento, fo informado que os estados deveriam também cortar 20% dos cargos comissionados para obter parte da multa da repatriação - o que não deve ser contemplado no novo acordo. No início deste mês, representantes das regiões Norte e Nordeste já tinham anunciado que o pacto seria flexibilizado.