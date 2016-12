O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) realizou na manhã de ontem, dia 8, a abertura do Natal do Centro com programação especial. O evento teve início às 9h, na Praça Rio Branco, e contou com a participação da Banda 16 de Agosto, Grupo de Dança do Teatro do Boi e da Orquestra de Sanfonas de Teresina.

De acordo com Tertulino Pas-sos, vice-presidente do Sindilojas, a expectativa dos lojistas para este ano são as melhores. "Nós esperamos motivar as pessoas a virem ao Centro fazer as compras de natal. Como estamos num período de crise econômica, toda tentativa de motivar clientes e comerciantes é muito bem vinda", explica.

Tertulino ressalta ainda que a segurança no centro foi reforçada para este período. "A Polícia Militar está com a operação nas ruas do centro para garantir mais segurança à população que vem fazer compras, aliado a isso a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito também já fechou as ruas do calçadão da Simplício e Álvaro Mendes para passagem de carros, deixando livre para os pedestres".

Horário especial - O Sindilojas já divulgou os horários especiais de funcionamento do comercio do Centro e bairros para este mês. Na semana de 19 a 23 de dezembro o funcionamento será até às 19h30. Nos sábados 17 e 24 funcionará até às 18h e no domingo dia 18, das 8h às 18h.

Para os comerciantes aos horários especiais são uma boa oportunidade de impulsionar as vendas. Rosário Rodrigues, comerciante do segmento de confecções, está com boas expectativas para o período natalino. "As pessoas sempre deixam para cima da hora e por mais que tenha toda essa história de crise, os clientes sempre compram, nem que seja uma lembrancinha", comenta.