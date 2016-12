09/12/2016 09:00:00 - Geral



Começa a procura de livros usados no Centro de Teresina

Núbia Veloso é vendedora de livros na Praça do Fripisa, Centro da capital, há mais de 20 anos





A movimentação em torno da Praça do Fripisa, Centro da capital, por contra da venda e troca de livros usados já começou e os comerciantes afirmam que algumas pessoas já estão em busca de preços e condições de pagamento. O valor dos livros comercializados na feira chega a ser até 70% menor do que o das livrarias. Vendedora de livros há mais de 20 anos, Núbia Veloso conta que o momento é de organizar os materiais, pois ela acredita que na próxima semana o movimento será intensificado. "Tem muita gente que gosta de vir logo no início, quando não está muito cheio e também para conseguir os livros, a gente chegou aqui no final do mês de novembro e já tem pai procurando por preços", comenta. Os comerciantes da Praça são cadastrados pela Prefeitura e fazem parte da Associação dos Vendedores de Livros Usados de Teresina. Eles têm direito a um stand instalado no centro da Praça e podem ficar no local por até seis meses. Ao todo, são cerca de 120 comerciantes. A Secretaria Municipal de Economia Solidária (Semest), da Prefeitura de Teresina, ajuda na manutenção da feira cedendo o espaço para a sua rea-lização e também disponibili-zando seis estandes para a co-mercialização de comidas. Segundo Olavo Braz, secretário da Semest, a intenção é aumentar o apoio da Prefeitura para as próximas edições da Feira. "Estamos sempre em contato com os organizadores para saber o que precisam e no que podemos ajudá-los", afirma. Mas além da praça, outros pontos da região também já iniciaram a movimentação em torno das vendas que já virou tradição na cidade. O vendedor Antônio Carlos Almeida conta que consegue faturar por temporada cerca de R$3 mil. "A gente tem despesa com pessoal que ajuda e também água e luz, mas no geral é uma boa fonte de renda", explica. Os pais com filhos na fase escolar também apoiam a feira e contam que conseguem economizar bastante. A administradora Soraia Passos tem dois filhos e todo ano vai a feira em busca de livros em bom estado por um preço razoável. "Eu digo aos meus filhos para conservarem os livros porque no final do ano nós vamos vender para comprar os do ano seguinte, eu consigo fazer boa economia, comprando ou trocando, só deixo para comprar nas livrarias o que eu realmente não encontro aqui", explica.