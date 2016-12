09/12/2016 09:00:00 - Municípios



Ministro vem ao Piauí para inaugurar BR-235



MINISTRO Maurício Quintella estará hoje no Piauí para inauguração de obras





O governador Wellington Dias, o Ministro dos Transportes, Maurício Quintella; e o se-cretário de Estado dos Transportes, Guilhermano Pires, inauguram obras, hoje, na região Sul do Piauí. A primeira agenda do dia se-rá no município de Santa Fi-lomena, onde ocorrerá o desenlace de fita e descerramento de placa inaugural das obras de pavimentação asfáltica da BR - 235, no trecho Santa Filomena/ Gilbués/ Monte Alegre. Na sequência, a comitiva segue para a Serra das Gua-ribas, onde vai ser inaugurado o trecho da BR - 235, compreendido entre Gilbués /Monte Alegre /Santa Filomena. No total, a rodovia conta com 130,20 km de extensão, com pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (T.S.D.) Na obra, foram investidos recursos da ordem de R$ 102.033.615,29 provenientes de convênio entre o Departamento Nacional de Infraestru-tura de Transportes (DNIT) e o Governo do Estado do Piauí, por meio da Setrans-PI. O secretário Guilhermano Pires falou que, "com a conclusão da pavimentação desta importante rodovia, estaremos impulsionando, de forma significativa, a economia de toda a região, facilitando o escoamento da produção dos Cerrados por meio da interligação da região produtora com o estado do Maranhão. Sem sombra de dúvidas, esta é uma das obras mais importantes para a região Sul do Piauí e estamos muito felizes em poder concretizar este sonho", destacou o gestor. Ainda em Santa Filomena, serão inauguradas as obras de pavimentação asfáltica em vias da zona urbana, totali-zando 27.800,00 m². Os serviços foram de pavimentação asfáltica em Concreto Betu-minoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), orçadas em R$ 1.776.600,69, recursos do Governo do Estado do Piauí.