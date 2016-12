09/12/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Um banho

clique para ampliar

O presidente Michel Temer discute ajuste fiscal e divisão de multas da repatriação com governadores





O governo Michel Temer não criou dificuldades para dividir com os Estados e municípios o dinheiro arrecadado com a cobrança do Imposto de Renda na regularização do patrimônio de brasileiros no exterior e não declarado ao Fisco - a chamada repatriação de recursos - quase R$ 60 bilhões. Mas ficou fazendo cera para repassar aos governadores e prefeitos os valores correspondentes às multas da repatriação. Diante disso, os governadores criaram um movimento nacional para cobrar as multas na Justiça. O Supremo Tribunal Federal atendeu inicialmente as reclamações do Piauí e de Pernambuco. Mas depois autorizou a divisão das multas também com os demais Estados. Nas ações impetradas no STF, os governadores alegaram que o artigo 160 da Constituição obriga a repartição de qualquer arrecadação de tributos e multas com estados e municípios. Ora, se os governadores sabem disso, o presidente da República também não saberia? Claro que sim. Porém, a jogada política dele era outra. O que Michel Temer e sua equipe econômica queriam era que os governadores, para passar a mão em uma bolada extra de R$ 5,3 bilhões, tomassem duas posições. A primeira era que eles apoiassem incondicionalmente a PEC do Teto dos Gastos. A segunda, que também adotassem em seus estados medidas para limitar as despesas públicas. Os governadores, que estavam com seus caixas em situação periclitante, alguns até sem recursos para pagar o 13º salário, toparam a proposta na hora. E imediatamente lançaram uma carta apoiando as medidas econômicas do governo federal e se comprometendo fazer ajuste fiscal em seus estados. O resumo da ópera é que o presidente Michel Temer acabou dando um banho nos governadores. Ele vai repassar até o próximo dia 20 a parcela relativa às multas da repatriação. Ou seja, vai transferir para os governadores recursos que já eram deles, em troca de apoio para o seu pacote econômico. E ainda conseguiu deles o compromisso oficial, político público e de que todos também cortarão na carne para reduzir despesas, além da retirada das ações no Supremo. O presidente fez mais: deixou os governadores tão satisfeitos nessa jogada que eles estão cantando de galo, como se a vitória fosse deles e não de Temer.